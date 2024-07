Vasco de Rafael Paiva tem a valência da recuperação de jogadores em baixa

Vasco venceu o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O trabalho de Rafael Paiva no comando do Vasco tem sido louvável por diversos aspectos. Além de fazer o time voltar a vencer e jogar de maneira convincente, o técnico cruz-maltino recuperou jogadores muito contestados pela torcida ou que não correspondiam o investimento feito. Confira o levantamento feito pelo Lance! abaixo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

LÉO

O ex-capitão do Vasco era um dos jogadores que mais conviviam com as críticas por parte da torcida. Com a lesão de João Victor, foi necessário que Rafael Paiva voltasse a escalar o zagueiro, que foi titular nesta sequência de quatro vitórias consecutivas.

Léo voltou a ter atuações seguras na zaga (Foto: Isabela Azine/AGIF)

MAICON

Maicon também foi um dos nomes que a torcida do Vasco estava pegando no pé por conta das atuações. Rafael Paiva bancou o zagueiro, que começou a ficar mais confiante para ajudar na solidez defensiva.

Além disso, mesmo quando esteve de fora, em razão de uma suspensão, Maicon voltou ao time titular na partida seguinte.

Maicon é uma das referências no vestiário do Vasco (Foto: Heber Gomes/AGIF)

JOÃO VICTOR

Rafael Paiva foi quem deu a titularidade a João Victor. O zagueiro recebeu poucas oportunidades sob os comandos de Ramón Díaz e Álvaro Pacheco. Com a entrada do jogador, a defesa cruz-maltina melhorou substancialmente. Hoje, o atleta está lesionado e está no Departamento Médico.

João Victor se lesionou no clássico contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

HUGO MOURA

Hugo Moura ficou marcado pela expulsão na derrota para o Athletico-PR. O volante foi mais um jogador que voltou a receber oportunidades com Rafael Paiva e, desde então, não sai mais do time titular.

Hugo Moura tinha perdido espaço após a expulsão contra o Athletico-PR (Foto: Heber Gomes/AGIF)

MATEUS CARVALHO

Outro jogador que estava "escanteado" pelos técnicos Ramón Díaz e Álvaro Pacheco foi o volante Mateus Carvalho. A entrada de Cocão no meio-campo foi fundamental para melhorar o setor.

Mateus Carvalho ajudou o meio-campo a ter mais consistência (Foto: Heber Gomes/AGIF)

PRAXEDES

A presença de Praxedes entre os titulares contra o Corinthians surpreendeu a todos. O meia é um dos jogadores em que a torcida mais pega no pé.

No entanto, o jogador teve atuações consistentes nos dois últimos jogos que participou. A coroação da volta por cima só não foi perfeita porque o gol de Praxedes contra o Atlético-GO foi anulado pelo VAR.

Praxedes era um dos jogadores mais contestados pela torcida (Foto: Isabela Azine/AGIF)

ADSON

Adson é um dos principais destaques do Vasco comandado por Rafael Paiva. O técnico fez o simples e passou a escala o atacante pela ponta direita, posição que o jogador gosta de atuar.

Ao todo, Adson tem um gol e uma assistência em sete jogos com Rafael Paiva.

Adson é um dos principais destaque do Vasco sob o comando de Rafael Paiva (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

DAVID

David tem sido uma grata surpresa no Vasco desde o início da temporada. Apesar de ter sido uma contratação contestada, o atacante caiu nas graças do torcedor. Além disso, voltou a ser titular com Rafael Paiva depois de perder espaço com Álvaro Pacheco.

David foi o autor do gol que garantiu a vitória do Vasco contra o Atlético-GO (Foto: Heber Gomes/AGIF)

O último destes jogadores que voltou a figurar no time foi o volante Pablo Galdames. O chileno não jogava há um mês e, inclusive, sequer era relacionado.

O Galdames é um jogador talentoso e temos que resgatar todo mundo. O Praxedes é um jogador que estava sendo contestado e mostrou qualidade (…) O Galdames vai evoluir muito. Tem muito potencial — ponderou Rafael Paiva após a vitória sobre o Atlético-GO

Galdames não entrava em campo desde a derrota para o Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Rafael Paiva conquistou quatro vitórias consecutivas no comando do Vasco. Hoje, o Cruz-Maltino tem 23 pontos e é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo no final de semana, quando enfrenta o Atlético-MG às 16h do domingo (21). Esta será a primeira vez que o Cruz-Maltino vai enfrentar o Galo na Arena MRV.