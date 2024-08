Jean David foi apresentado pelo Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 28/08/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Jean David foi oficialmente apresentado pelo Vasco como quinto reforço nesta janela de transferências. Em entrevista coletiva, o atacante contou como buscou referências do clube com companheiros chilenos, em especial, Pablo Galdames.

É muito importante ter outro chileno aqui na equipe. Antes de vir, entrei em contato com ele para perguntar sobre a cidade, a equipe. Ele disse bastante bem. Só disse coisas boas. Ter essa referência não me deixou pensar nem um segundo — contou Jean David

Jean David já está regularizado pelo Vasco e pode entrar em campo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira (29), em São Januário.

Jean David é o quinto reforço do Vasco nesta janela (Foto: Matheus Guimarães/Vasco)

🎙️ CONFIRA TODAS AS RESPOSTAS DE JEAN DAVID:

EMOÇÃO DE CHEGAR AO VASCO

- Agradecido por defender esse time. Me sinto muito emocionado, quero fazer da melhor maneira, ajudar a equipe para estar onde merece, que é ganhando títulos, jogando Libertadores.

DESAFIO NA CARREIRA

- É um lindo desafio. Também tomei a decisão de vir porque tenho essa vontade de disputar um torneio internacional, como é a Libertadores. E creio que aqui tenho muitas chances. Quero ajudar a equipe. Com nosso conjunto, que possamos chegar a Libertadores e ganhar títulos, que é o mais importante.

CONHECIA O VASCO?

- Quando chegou a proposta do Vasco, é um clube que já conheço, enfrentei. Tinha Medel, Galdames, ver tudo o que fizeram no campeonato passado, isso me surpreendeu. E isso foi uma coisa que me motivou a vir.

PRIMEIROS DIA NO RIO DE JANEIRO

- Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe amanhã e brigar por uma vaga de titular com meus companheiros.

MUDANÇA DE JEAN MENESES PARA JEAN DAVID

- Porque por muito tempo usei o sobrenome do meu pai e senti feio porque queria o nome da minha mãe também. Então por neutralidade escolhi David, porque a maioria dos amigos me chamam assim. Então decidi mudar, quero dar reconhecimento a minha mãe também.

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

- Sempre me apoiaram desde muito pequeno. São parte fundamental de tudo isso. Então botar o sobrenome de um e não de outro, me senti envergonhado.

CARACTERÍSTICAS

- Sou um jogador que pode jogar tanto direita quanto esquerda, mas prefiro jogar pela esquerda para ter melhor desempenho. Me acomodo mais por ali, sempre vou para dentro e finalizar ou dar assistência para algum companheiro.

COMPARAÇÃO COM SOTELDO

- Enfrentei o Soteldo muitas vezes no Chile e no México. Nos disseram que temos coisas parecidas, pelo tamanho e pela forma de jogar. É lindo saber que te comparam com alguém com ele, que tem grande carreira. Temos características similares de buscar o gol ou assistir a algum companheiros. Tenho expectativas altas. O mais importante é que a equipe ganhe, que busque títulos e que esteja em uma copa internacional. É um clube grande, em sempre que buscar os primeiros lugares. Vai ser um lindo desafio.

TORCIDA DO VASCO

- Estive aqui há dois dias. Tive uma excelente impressão de ver como a torcida apoia o time, como viveram o jogo, como são intensos, cantando a todo momento. Já havia sofrido isso em 2018, na Libertadores. Senti a pressão dos torcedores. Agora espero ter todo esse apoio ao meu favor.

RECADO PARA A TORCIDA

- Fiquem tranquilos, sou um jogador que sempre se entrega 100%, que nunca vai dar a bola por perdido. Que sigam nos acompanhando, como aconteceu quando joguei contra eles aqui e como foi na última partida. Vou em entregar 100%.