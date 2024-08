Athletico-PR se pronuncia sobre confusão em São Januário e repudia atitude do Vasco: ‘Condições precárias’

Copiar Link

O Athletico-PR divulgou nota na noite desta terça-feira (27) sobre a confusão no duelo contra o Vasco da Gama, em São Januário, na última segunda. Após o apito final, jogadores do Furacão se envolveram em briga com um segurança do Cruz-Maltino, que tentou atingir os atletas com socos.

Via redes sociais, o clube paranaense afirma que o carioca não entrou em contato, e repudiou o que chamou de "precárias condições de segurança" do estádio. Confira abaixo a íntegra do comunicado publicado pelo Athletico-PR sobre a confusão.

"O Athletico Paranaense vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal GE nesta terça-feira, o presidente Mario Celso Petraglia não foi contatado pelo Vasco da Gama após os acontecimentos na partida da última segunda-feira. O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do Estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Athletico Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para a garantia da segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil."

Entenda o caso

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo entre Vasco e Athletico-PR, na última segunda-feira (26), à beira do gramado. O segurança do Cruz-Maltino conhecido como "Betinho" tentou agredir os jogadores do Furacão na saída de campo. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários

Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco, pediu desculpas pela atitude do segurança e afirmou que o clube irá tomar "medidas administrativas".