Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 28/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (27), o Vasco venceu o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar de sair atrás no placar, a vitória evidenciou a importância do Caldeirão para a arrancada do Cruz-Maltino na tabela. A virada nos minutos finais valeu a 8ª posição.

Esta temporada já está marcada como a última do 'velho' estádio vascaíno. A expectativa é que dezembro ou janeiro já comecem as obras de reformas de São Januário. Por isso, os torcedores tratam cada jogo em casa, como uma despedida da Colina Histórica.

O desempenho do time está ajudando para o clima festivo. No Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu apenas uma vez em São Januário: a goleada do Criciúma, na 4ª rodada. A derrota ocasionou na demissão de Ramón Díaz, que foi ponto crucial para o momento vivido pelo clube hoje.

Ano passado, o Cruz-Maltino foi afastado de sua casa após uma confusão em partida contra o Goiás, em junho. Na época, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) proibiu que o Vasco jogasse em São Januário alegando falta de segurança no local. Consequentemente, a atuação do time fora de casa foi condizente com o péssimo desempenho naquela temporada.

Dessa vez, o cenário é outro. O clube da Colina engatou sete jogos sem saber o que é perder. Em 10 jogos disputados no Caldeirão, são seis vitórias e quatro empates desde a derrota para o Criciúma. O técnico Rafael Paiva ainda não sabe o que é perder um jogo em casa. A marca não era alcançada desde 2017, quando a equipe esteve invicta por nove jogos.

Com a virada sobre o Athletico-PR, o Vasco assumiu a oitava posição na tabela. A boa campanha do time passa diretamente por São Januário, que voltou a ser um bom mandante em seus últimos momentos junto à torcida. Até dezembro, o Cruz-Maltino ainda tem, pelo menos, mais sete jogos em casa para fazer valer a mística do Caldeirão.

Agora, o Vasco vai precisar, novamente, do apoio da torcida para enfrentar o Furacão na quinta-feira (29), desta vez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (Brasília), e decisão da classificação será na semana quinta, em Curitiba.