Apresentado, Emerson Rodríguez mira aprendizado e revela sonho em atuar no Vasco

Escrito por Matheus Guimarães e Rafael Almeida • Publicada em 20/07/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/07/2024 - 17:21

Contratado por empréstimo junto ao Inter Miami, o atacante Emerson Rodríguez foi oficialmente apresentado pelo Vasco. Na manhã deste sábado (20), em coletiva realizada no CT Moacyr Barbosa, o jogador revelou muita empolgação com o novo capítulo na carreira. O vínculo do jogador vai até junho de 2025.

Emerson Rodríguez foi apresentado neste sábado (20) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

No futebol estadunidense, Emerson atuou ao lado de Luis Suárez e Lionel Messi, grandes astros do futebol mundial. Já no Vasco, continuará dividindo vestiário com nomes de peso: Dimitri Payet e Philippe Coutinho. Sobre isso, o colombiano revelou empolgação com o que chamou de 'sonho'.

-Esse tempo no Inter (Miami) foi bonito e creio que todos jogadores querem estar com eles, dividir com Jordi Alba, Messi, Suárez, e agora Coutinho e Payet. Então, para mim é como um sonho. É uma alegria muito grande estar com eles, são muito talentosos. Aprendemos com a mentalidade deles, de como se treina, como se alimentar, disciplina. Isso é bom para a nossa profissão.

Mais que aprender com os astros do time, a passagem pelo futebol brasileiro é uma grande realização profissional e familiar para o sul-americano, que, inclusive, foi nomeado em homenagem a dois jogadores da Seleção Brasileira: Emerson, ex-volante que defendeu o Brasil entre 1997 e 2006, e Rivaldo, campeão do mundo em 2002 e eleito Bola de Ouro em 1999.

Relacionado para o confronto diante do Atlético-MG, neste domingo (21), o atleta também detalhou como pode somar ao Vasco ofensivamente e se mostrou aberto para a atuar em qualquer uma das pontas.

-Sei que com minha velocidade e com gols, muitas assistências, vão ter muitos momentos de alegria. Amanhã, se entro, vou dar meu melhor por essa camisa e mostrar o motivo de ter vindo aqui. Creio que vamos ganhar muitas coisas bonitas.

-Sempre jogava pelo lado direta, mas tenho preferência de jogar pelo lado esquerdo para arrematar a gol. Depende muito do treinador, de onde vai querer me usar. Jogos nos dois lados e sei que onde me colocarem vou tratar de ajudar a equipe.

Emerson Rodríguez ao lado de Marcelo Sant'Ana, executivo de futebol do Vasco. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Aos 23 anos, o ponta chega para reforçar uma das posições carentes no elenco Cruz-Maltino. Revelado nas categorias de base do Millonarios, da Colômbia, Rodríguez terá no Vasco o terceiro empréstimo consecutivo como atleta do Inter Miami.

De volta ao Millonarios, seu último clube, ele fez dois gols e deu três assistências em 22 jogos disputados.