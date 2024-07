Primeiro turno do Campeonato Brasileiro se aproxima do fim (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Vitor Pinheiro, o vidente que acertou diversas previsões sobre o Campeonato Brasileiro em 2023, voltou a fazer previsões sobre o Brasileirão através da leitura de cartas.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, o cartomante do canal 'Bola Astral' cravou qual será o futuro dos clubes da Série A e até mesmo de gigante que busca retorno a elite do futebol. Veja as previsões;

💢Vasco:

- O Vasco vai bem nesse campeonato, tá? Avisando pra vocês. Creio que o Vasco pode inclusive chegar na Libertadores.

🔵Grêmio:

- Eu vejo o Grêmio permanecendo na série A. Não vejo o Grêmio sendo rebaixado, não.

🦹 Bahia:

- A carta do Bahia é a carta 7, veio na posição de número 12. Eu vejo o Bahia tendo uma caída, tá? Eu vejo o Bahia estando numa situação de nervosismo depois, eu vejo que é um time que vai cair de produção devido ao nervosismo, ao estresse dentro do time. Não vejo o Bahia sendo campeão de forma nenhuma e vejo inclusive caindo posições.

🔥Botafogo:

– Botafogo é a carta de número 6. Botafogo me veio na casa do Sol, muito bem espectado, na casa 31. O time que veio melhor espectado e minha previsão, em 17 de julho de 2024, é que quem será o campeão brasileiro de 2024 será o Botafogo de Futebol e Regatas. É a minha previsão.

🌪️Atlético-PR:

- Carta do urso, carta do Atlético paranaense. Nesse campeonato brasileiro de 2024, vai ser um time muito aguerrido, mas eu não vejo o Atlético PR chegando na taça libertadores.

🦁Fortaleza:

- Fortaleza vai ir muito bem, veio na casa do cão. Vejo um time companheiro, um time muito unido. Vejo o fortaleza com grandes possibilidades de chegar a carta libertadores.

⚡Bragantino:

- Red Bull bragantino me veio na casa da cegonha. Vai fazer um campeonato regular, com muitas mudanças durante esse ano, mas não vejo também com grandes posisibilidades não.

🍊Fluminense:

- Fluminense Football Club me veio na casa de número 7, na casa da serpente. Vejo o Fluminense, sim, neste ano de 2024, rebaixado para a série B.

🔴Flamengo:

- Clube de regatas do Flamengo me veio na casa da torre, carta 18. Na casa que fala das amizades, que fala de união... Ainda não é definitório para mim.

⛴️Cruzeiro:

- Cruzeiro na carta 5, casa 21. Eu não vejo o Cruzeiro chegando ao título, vejo grandes obstáculos, mas vejo o Cruzeiro fazendo um bom campeonato. Vejo o Cruzeiro se classificando para a Libertadores da América.

🚩Internacional:

- O Internacional me veio na casa 22, sofrendo com suas escolhas. Não vejo o Roger Machado indo tão bem no inter. O inter vai sofrer muito nesse campeonato, não vejo se classificando para a Libertadores.

🐷 Palmeiras:

- Carta 9 é a carta do Palmeiras. Ela me veio muito mal, me veio na casa dos ratos. Vejo muito desgaste e muito cansaço. Vejo um time que vai se desgastando, não vejo para campeão.

⚓Corinthians:

- O Corinthians não será rebaixado, vai achar uma solução.

🐔 Atlético-MG:

- A carta do atlético mg me veio na casa do coração. Vejo uma recuperação do Atlético Mineiro, mas também não para o título.

🟥 São Paulo:

- São Paulo Futebol Clube fará um bom campeonato, chegando a Taça Libertadores da América, mas não campeão.

🐋Santos:

O Santos vai voltar para a série A com uma certa tranquilidade.