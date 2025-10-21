IA crava vencedor de Independiente Del Valle x Atlético-MG com polêmica

Independiente Del Valle e Atlético-MG se enfrentam, nesta terça-feira (21), pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Sudamericana. Sabendo da importância do duelo, o Lance! consultou a previsão de uma inteligência artificial.

O Atlético-MG aposta o sucesso da temporada 2025 na Sudamericana, e o Del Valle vai tentar impedir o título do Galo. De acordo com o ChatGPT, a tentativa do clube equatoriano será frustrada. Para o jogo de ida, a IA cravou vitória atleticana.

Segundo o ChatGPT, o placar do jogo desta terça-feira será Independiente Del Valle 2 x 3 Atlético-MG. A IA ainda apontou que um pênalti pode não ser marcado para a equipe mineira, gerando polêmica nas redes sociais.

Na previsão da inteligência artificial, os gols do Atlético-MG contra o Del Valle seriam marcados por Hulk (2x) e Bernard. A bola rola às 21h30 (Brasília) e terá transmissão do SBT na TV aberta.

Atlético-MG enfrenta o Independiente Del Valle nesta terça-feira (21) (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Provável escalação do Atlético-MG contra o Del Valle

Desde sua chegada, Sampaoli ainda busca encontrar o time ideal para o Atlético Mineiro. Nesta terça feira tenta novamente, diante do Independiente del Valle às 21h30, no estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Para a partida, o técnico alvinegro tem seis desfalques, cinco por lesão e um por suspensão. Lyanco, Cuello, Patrick, Caio Maia, e Júnior Santos estão no departamento médico machucados, enquanto Fausto Vera cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.

A dúvida fica por conta de Alexsander, que viajou com a equipe mas ainda não é confirmado se estará a disposição. O meio campista está em processo final de recuperação de lesão nos ligamentos do joelho direito, que o tirou de combate por um mês.

Desta maneira, Sampaoli pode escalar esse time em Del Valle x Atlético-MG: Éverson; Saravia, Junior Alonso e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Dudu.