Jornalista aponta próximo vencedor da NBA: ‘Tem o melhor da atualidade’

A jornalista Alana Ambrosio, do Prime Video, aposta no Denver Nuggets como possível campeão da NBA 2025/26, temporada que começa nesta terça-feira (21). Em entrevista exclusiva ao Lance!, a comentarista ressaltou o favoritismo dos atuais campeões, Oklahoma City Thunder, mas explicou por que tem confiança na equipe do sérvio Nikola Jokić.

- Não é que eu não veja o Oklahoma como favorito, mas o caminho até o título é muito difícil. Qualquer percalço pode significar uma eliminação, o oeste é insano. Mas eu gosto da chance do Denver, porque eles têm uma coisa que ninguém tem: Nikola Jokić, 3x MVP, um cara com toda qualidade do mundo para encabeçar esse time. Eu gostei das movimentações que fizeram e deram muito trabalho para Oklahoma nas semifinais da Conferência Oeste na última temporada. Eu vejo eles com a força de um elenco com experiência de título, o melhor jogador da atualidade e essa motivação de quase terem eliminado os atuais campeões - afirmou.

Por mais que não palpite no bicampeonato imediato do Oklahoma City Thunder, Alana entende que a equipe treinada por Mark Daigneault deve faturar outros títulos no futuro.

- Oklahoma tem que ter esse respeito, tem todos os meios para se sagrar campeão de novo. É um time de presente e futuro: vejo eles ganhando muitos títulos nos próximos anos. Fizeram todos os movimentos corretos, renovaram com quem tinham que renovar, conseguiram juntar picks, tem tudo para ser um time de topo. Mas talvez repetir o feito, em uma liga que teve sete campeões nos últimos sete anos, seja muito difícil. Então a minha aposta seria o Denver Nuggets, mas se tem uma coisa que nós que trabalhamos com isso odiamos fazer são as previsões - disse.

Nikola Jokic em ação durante jogo de pré-temporada da NBA (Foto: Matthew Stockman / AFP)

OKC, campeão da última temporada da NBA

Liderado por Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder terminou a temporada regular 2024/25 da NBA na liderança da Conferência Oeste: foram 68 vitórias e 14 derrotas. O armador canadense foi eleito o MVP após disputar jogo a jogo com Nikola Jokić, do Denver Nuggets. Nos playoffs, o OKC manteve o ótimo momento para ganhar o primeiro título desde sua mudança de cidade (antes, Seattle SuperSonics). Relembre a campanha abaixo.

1ª rodada: OKC 4 x 0 Grizzlies

Semifinal de conferência: OKC 4 x 3 Nuggets

Final de conferência: OKC 4 x 1 Wolves

Finais da NBA: OKC 4 x 3 Pacers