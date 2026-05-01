Mesmo suspenso, Renato Gaúcho analisa goleada do Vasco e projeta clássico contra o Flamengo

Mesmo cumprindo suspensão, o técnico Renato Gaúcho não deixou de acompanhar de perto a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Olimpia, nesta quinta-feira (30). Após o triunfo, o treinador utilizou suas redes sociais para publicar um vídeo analisando o desempenho da equipe cruz-maltina.

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Na avaliação de Renato, o Vasco teve uma atuação consistente diante de um adversário direto na briga pela liderança do grupo. O treinador destacou a importância do resultado não apenas pelos três pontos, mas também pelo saldo de gols conquistado.

- O time fez uma grande partida. Jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante. O saldo de gols nos dá a condição de hoje, nesse momento, de sermos os líderes - afirmou.

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Renato também fez questão de valorizar o elenco como um todo, reforçando o discurso de que não há hierarquia fixa entre titulares e reservas. Segundo ele, o desempenho coletivo foi determinante para o resultado elástico.

- Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo: aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é que vocês aproveitem as oportunidades que são dadas. Hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos - destacou.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar da goleada, o treinador manteve o discurso de cautela e valorizou o resultado simples como objetivo principal em jogos desse nível de dificuldade.

- Era importante a vitória, e um a zero já era goleada. Mas conseguimos ganhar uma partida difícil por 3 a 0. Então, para todo mundo, parabéns - completou.

De olho no próximo desafio, Renato já projetou o clássico diante do Flamengo. O Vasco volta a campo no domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela disputa do Campeonato Brasileiro. O treinador já deixou claro que a competição nacional é a prioridade do clube neste momento, e o clássico será mais um teste importante para medir a evolução da equipe sob seu comando.

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