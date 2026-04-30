Veja gol em Vasco x Olímpia: Puma, Nuno Moreira e Adson marcam
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela Sul-Americana
O Vasco abriu o placar diante do Olímpia, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, com gol de Puma Rodríguez aos 38 minutos da primeira etapa. Nuno Moreira e Adson ampliam na segunda etapa.
A jogada iniciou Johan Rojas pela esquerda, que cruzou para a entrada da área, com o Adson ajeitando a bola com a cabeça para a finalização de Puma com classe, consagrando como artilheiro do Vasco na temporada.
Veja o primeiro gol:
A jogada do segundo gol acontece com o Ramon Rique recuperando a bola e arma contra-ataque para o Vasco. Spinelli recebe de Nuno e finaliza de canhota cruzado na trave. No rebote, Adson faz ótima recuperação de carrinho e toca para o português, que finaliza de dentro da área para ampliar o placar.
Veja o segundo gol:
O terceiro gol acontece quando Rojas encontra bom passe para Adson, que domina dentro da área e finaliza colocado, no cantinho direito de Olveira.
Confira o terceiro gol:
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)
