Após derrota para o Botafogo, Vasco vê vaga na Libertadores mais distante; veja o cenário
Vasco está a cinco pontos do primeiro time que estaria se classificando para a competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Botafogo nesta quarta-feira (5), no estádio Nilton Santos, e se complicou na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O resultado manteve o time na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, cinco a menos que o Fluminense, sétimo colocado e dono da última vaga para a fase preliminar do torneio continental até o momento. O Tricolor encara o Mirassol nesta quinta-feira (6), no Maracanã, e pode ampliar ainda mais a vantagem.
➡️ Diniz assume responsabilidade pela derrota no clássico: 'Não tivemos chance'
Atualmente, os cinco primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o sexto e o sétimo disputam a pré-Libertadores. Caso o campeão da Copa do Brasil — competição na qual o Vasco é semifinalista — termine entre os sete primeiros, a vaga se estende até o oitavo colocado.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O time perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, oitavo colocado, e agora por 3 a 0 para o Botafogo, que aparece em sexto. Na coletiva após o clássico, o técnico Fernando Diniz reconheceu o desempenho abaixo da equipe, mas garantiu que o grupo ainda acredita na classificação.
— Enquanto houver alguma chance, temos que buscar a vaga na Libertadores. Nos dois últimos jogos, principalmente em casa, precisávamos vencer. Mas contra o São Paulo foi diferente do jogo de hoje. Contra o São Paulo jogamos bem a maior parte do jogo e hoje não jogamos bem em quase nenhuma parte do jogo. São derrotas distintas — avaliou o treinador.
Faltando apenas seis rodadas para o fim da temporada, o Vasco precisa reagir rapidamente para seguir com chances de alcançar o torneio continental. O próximo compromisso será neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, diante do Juventude. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias e manter vivo o sonho de voltar à Libertadores após 9 anos.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias