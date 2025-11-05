Após a derrota para o Botafogo no clássico, Fernando Diniz, treinador do Vasco, falou em tom de frustração sobre o desempenho do time. O Cruz-Maltino foi dominado e perdeu por 3 a 0 no Nilton Santos nesta quarta-feira (5).

Assim, o time soma sua segunda derrota depois de uma sequência de cinco vitórias seguidas no Brasileirão. O clube caiu para nono lugar, com 42 pontos, a nove do G7, e se afasta da zona de classificação para a Libertadores.

Na coletiva após o jogo, com semblante triste, Diniz avaliou o resultado e o desempenho no clássico. O treinador criticou a atuação do time, mas não se eximiu de culpa e chamou a responsabilidade.

— Bom, acho que o placar de 3 a 0, já diz como foi o jogo. Tirando os minutos iniciais do jogo, que o estava respeitando bastante. A gente estava com o controle sem agredir muito. Depois, o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. É um placar refletiu que foi o jogo, eu sou o grande responsável por isso. Foi uma partida que a gente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais que a gente, finalizaram mais, a gente tinha que ter mais força. Marcarram melhor, fizeram mais falta. Então foi uma vitória inquestionável.

O Botafogo abriu o placar nos acréscimos do primemiro tempo, com Alex Telles, de pênalti. No intervalo, Diniz mexeu no time e voltou com Matheus França no lugar de Tchê Tchê, trocando um volante por um atacante. Questionado, ele explicou a opção.

— O jogo estava 1 a 0, a gente só precisava de um para empatar. Matheus França tem treinado também nessa função, precisava do jogador que conseguisse chegar mais à frente, desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor do que o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, com mais chances, entrou mais no jogo. E estava um a zero, estava um pouco mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma chance, uma grande chance de empatar e não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava no segundo gol, a gente com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás e dar contenção, ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição e tomamos um gol de gols de ataque. E praticamente definiu os rumos da partida, eles dão um gol de bola parada.

