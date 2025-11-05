Jornalistas da Globo fazem palpites para Botafogo x Vasco
Equipes se encontram no estádio Nilton Santos
Os jornalistas da Globo, Alex Escobar, André Loffredo, Felipe Diniz, Fred Bruno, Jéssica Cescon, Joanna de Assis, Tiago Medeiros deixaram seus palpites para o confronto entre Botafogo e Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto direto por vaga na próxima Libertadores. ➡️Clique aqui para assistir ao clássico
Confira os palpites:
Vitória do Botafogo:
Empate: André Loffredo, Fred Bruno, Joanna de Assis
Vitória do Vasco: Alex Escobar, Felipe Diniz, Jéssica Cescon, Tiago Medeiros
Como chegam o Botafogo e o Vasco
Sexto colocado na tabela, o Botafogo chega em baixa para enfrentar o Vasco. A equipe comandada pelo técnico Davide Ancelotti, chega para o jogo após empate sem gols com o Mirassol, fora de casa.
Desfalques: Tuco Correa (lesão muscular)
Retornos: Savarino (recuperado de lesão) e Allan (volta de suspensão)
Do outro lado, o Vasco chega em cenário oposto. Crescente nas últimas rodadas e, apesar da boa atuação em casa, vem de derrota para o São Paulo pelo placar de 2 a 0 e ainda remando para se aproximar das posições que classificarão para a próxima Libertadores.
Desfalques: Paulo Henrique e Nuno Moreira (suspensos)
Retornos: Caun Barros (dúvida)
