Vasco anuncia a contratação do atacante Claudio Spinelli

Jogador assinou com o Vasco em definitivo até o final de 2028

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
21:30
Spinelli Vasco
imagem cameraSpinelli foi anunciado pelo Vasco nesta segunda-feira (9) (Foto: Divulgação/Vasco)
O Vasco anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação em definitivo do atacante argentino Claudio Spinelli. O jogador pertencia ao Independiente del Valle, do Equador, e foi adquirido por cerca de 2 milhões de dólares, valor que corresponde a aproximadamente R$ 10,6 milhões. O vínculo do atacante com o Gigante da Colina vai até o final de 2028. Spinelli também vai assumir a camisa 77 do Vasco, que antes pertencia ao Rayan.

➡️ Como joga Claudio Spinelli, reforço do Vasco para a temporada de 2026

Além do anúncio oficial, o Vasco também aproveitou as redes sociais para entrar no clima da contratação e fez uma brincadeira ao comparar a aparência de Claudio Spinelli com a do personagem He-Man, herói do desenho animado.

Antes de assinar contrato com o Gigante da Colina, Spinelli passou por exames médicos nesta segunda-feira (9). A diretoria vascaína agora corre contra o tempo para regularizar o atleta visando a partida de quarta-feira (11), contra o Bahia. Para isso, o nome do atacante precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o fim desta terça-feira (10). No último domingo (8), o argentino esteve em São Januário e acompanhou a vitória do Vasco sobre o Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em 2025, Spinelli foi um dos principais destaques do Independiente del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e deu duas assistências, números que o colocaram entre os principais artilheiros do futebol equatoriano. Contratado no início da temporada, rapidamente conquistou espaço e se firmou como peça decisiva da equipe.

O bom desempenho rendeu reconhecimento individual. Na última quinta-feira (5), Claudio Spinelli foi eleito o melhor atacante do Campeonato Equatoriano e também integrou a seleção da competição, coroando a temporada de destaque com a camisa do Del Valle.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

