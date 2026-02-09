Vasco anuncia a contratação do atacante Claudio Spinelli
Jogador assinou com o Vasco em definitivo até o final de 2028
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação em definitivo do atacante argentino Claudio Spinelli. O jogador pertencia ao Independiente del Valle, do Equador, e foi adquirido por cerca de 2 milhões de dólares, valor que corresponde a aproximadamente R$ 10,6 milhões. O vínculo do atacante com o Gigante da Colina vai até o final de 2028. Spinelli também vai assumir a camisa 77 do Vasco, que antes pertencia ao Rayan.
Veja reação de Cuiabano com gol do Vasco em cima do Botafogo
Fora de Campo
Árbitro explica expulsão de Allan, do Botafogo, na derrota para o Vasco
Botafogo
CBF determina que Vasco pague valor milionário ao Atlético-MG: entenda o caso
Futebol Nacional
➡️ Como joga Claudio Spinelli, reforço do Vasco para a temporada de 2026
Além do anúncio oficial, o Vasco também aproveitou as redes sociais para entrar no clima da contratação e fez uma brincadeira ao comparar a aparência de Claudio Spinelli com a do personagem He-Man, herói do desenho animado.
Antes de assinar contrato com o Gigante da Colina, Spinelli passou por exames médicos nesta segunda-feira (9). A diretoria vascaína agora corre contra o tempo para regularizar o atleta visando a partida de quarta-feira (11), contra o Bahia. Para isso, o nome do atacante precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o fim desta terça-feira (10). No último domingo (8), o argentino esteve em São Januário e acompanhou a vitória do Vasco sobre o Botafogo.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Em 2025, Spinelli foi um dos principais destaques do Independiente del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e deu duas assistências, números que o colocaram entre os principais artilheiros do futebol equatoriano. Contratado no início da temporada, rapidamente conquistou espaço e se firmou como peça decisiva da equipe.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Bahia no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O bom desempenho rendeu reconhecimento individual. Na última quinta-feira (5), Claudio Spinelli foi eleito o melhor atacante do Campeonato Equatoriano e também integrou a seleção da competição, coroando a temporada de destaque com a camisa do Del Valle.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias