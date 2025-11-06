ANÁLISE: Vasco perde segunda consecutiva, mas as derrotas tem cenários diferentes

O Vasco da Gama foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o time de Fernando Diniz acumula agora duas derrotas seguidas — a anterior, para o São Paulo, no último domingo (2), em São Januário, por 2 a 0. Apesar da semelhança no resultado, o desempenho cruzmaltino foi bem diferente nas duas partidas.

Diante do São Paulo, o Vasco dominou as ações da partida, mesmo com o placar adverso. O time teve 62% de posse de bola, finalizou 24 vezes (oito delas no alvo e uma na trave) e cedeu apenas 11 finalizações ao adversário. O Tricolor marcou um pênalti no fim do primeiro tempo e ampliou no final, aproveitando falhas pontuais da defesa vascaína. Após a partida, Diniz avaliou que "faltou inspiração" para transformar o volume de jogo em gols, mas reconheceu que o time foi superior na maior parte do confronto.

Vegetti em campo pelo Vasco na partida contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já contra o Botafogo, o cenário foi completamente oposto. O Vasco foi amplamente dominado e teve dificuldades em todos os setores. Foram apenas 12 finalizações — nenhuma delas no gol adversário, algo inédito desde a chegada de Diniz. O Botafogo, por sua vez, finalizou 23 vezes, obrigando Léo Jardim a fazer sete defesas e evitando um placar ainda mais elástico. O time de General Severiano teve o controle da partida do início ao fim, com o Vasco só equilibrando as ações por um breve momento no primeiro tempo.

O próprio Fernando Diniz reconheceu as diferenças entre as derrotas.

- Contra o São Paulo foi diferente do jogo de hoje. Contra o São Paulo jogamos bem a maior parte do jogo e hoje não jogamos bem em quase nenhuma parte do jogo. São derrotas distintas. Em termos de resultado, era muito importante vencer o São Paulo na nossa casa e hoje também, mas não fizemos por onde - afirmou o treinador.

O Vasco volta a campo no sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, diante do Juventude. A equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias e manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

