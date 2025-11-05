Torcedores do Vasco elegem culpado em derrota para o Botafogo: 'Conseguiu'
Clássico carioca aconteceu pela 32ª rodada do Brasileirão
O Vasco perdeu para o Botafogo por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, torcedores do Cruzmaltino elegeram o principal responsável pela derrota no clássico. Trata-se de Fernando Diniz.
Nas redes sociais, torcedores do Vasco questionaram decisões do comandante da equipe ao longo da partida. Os resultados recentes da equipe geram preocupações em parte da torcida, que aproveitou a derrota no clássico para mandar um recado a Fernando Diniz. Veja a repercussão abaixo:
Como foi Botafogo x Vasco?
Texto por: Pedro Cobalea
A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando e trocando poucas investidas no ataque. A primeira boa chance veio aos 10 minutos, quando Vitinho recebeu belo lançamento de Marlon Freitas e cruzou para Santi. O atacante desviou e a bola desviou em Robert Renan antes de sair rente à trave. O Glorioso seguiu pressionando e, aos 30, quase abriu o placar novamente em jogada de Vitinho pela esquerda, que achou Savarino dentro da área. O venezuelano finalizou colocado, mas parou em grande defesa de Léo Jardim. O Vasco reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, especialmente após a troca de lados entre Rayan e Andrés Gómez, mas foi o Botafogo quem saiu na frente. No último lance da etapa inicial, Cuesta derrubou Joaquín Correa na área, e o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti. Alex Telles cobrou firme, no meio do gol, e abriu o placar.
No retorno do intervalo, Fernando Diniz tentou mudar o panorama ao colocar Matheus França no lugar de Tchê Tchê, mas o Botafogo manteve o controle. Logo nos primeiros minutos, Correa acertou o travessão em um chute forte de fora da área. O Vasco chegou a assustar aos 23, quando Gómez fez boa jogada pela direita e criou oportunidade para Pumita, que finalizou, no rebote a bola voltou para o colombiano que desperdiçou. Logo na sequência, o castigo veio rápido: Artur recebeu ótimo passe de Savarino, avançou em velocidade e bateu na saída de Léo Jardim para fazer 2 a 0.
Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o jogo e ainda ampliou no fim. Após cruzamento da esquerda, Coutinho não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Cuiabano, que arriscou chute. A bola desviou e sobrou para David Ricardo, que completou de cabeça para fechar o placar: 3 a 0.
