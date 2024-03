ANÁLISE: Novas peças do Vasco qualificam equipe e mostram entender espírito de Ramón Díaz

Alexandre Mattos é o responsável pela montagem do novo elenco do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 08/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco contratou nove jogadores na primeira janela de 2024. São eles: Adson, Clayton Silva, David, João Victor, Juan Sforza, Keiller, Pablo Galdames, Robert Rojas e Victor Luis. A maioria destes não chegou com status ou potencial de assumir a titularidade.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Porém, os reforços do Vasco qualificaram a equipe que se mostrou aguerrida no segundo semestre de 2023. Além disso, as novas peças estão mostrando que entenderam o espírito do técnico Ramón Díaz.

JOÃO VICTOR E PABLO GALDAMES

João Victor foi contratado a peso de ouro. O Vasco investiu forte no zagueiro, que mostra mais entrosamento a cada partida.

Já Galdames parece que está no Vasco há cinco anos. O volante chileno chegou sob desconfiança e tem provado em campo a sua importância.

Galdames está completamente ambientado no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

ADSON E DAVID

Em tese, Adson chegou para suprir a saída de Gabriel Pec, que foi vendido para o futebol estadunidense. Aos poucos, o atacante se sente mais a vontade em campo e tem ajudado o Vasco com gols importantes.

De todas as contratações, talvez a de David foi a que a torcida mais desconfiou. No entanto, o atacante tem supreendido positivamente.

David tem provado seu valor ao marcar gols importantes pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

JUAN SFORZA

Sforza é uma promessa argentina. Após uma pequena novela, o volante também foi mais um contratado para ser potencial titular. Só que Zé Gabriel vive grande fase pelo Vasco.

Sforza é uma promessa do futebol argentino (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

ROBERT ROJAS

O paraguaio foi um pedido especial de Ramón Díaz. No entanto, Rojas ainda não se provou com a camisa do Vasco.

Rojas foi um pedido do técnico Ramón Díaz (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

KEILLER E VICTOR LUIS

Duas peças de reposição que disputam vaga com os incontestáveis Léo Jardim e Lucas Piton. Keiller e Victor Luis sequer estrearam com a camisa do Vasco.

Keiller chegou ao Vasco para ser reserva de Léo Jardim (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

CLAYTON SILVA

Clayton chega para disputar posição com Vegetti, mas também pode jogar ao lado do "Pirata". O jogador desembarcou no Rio nesta semana.

Clayton Silva chega para disputar posição com Vegetti (Foto: Divulgação/Instagram: @clayton99)