Flamengo e São Paulo alcançam marca expressiva nas redes; veja o desempenho de cada clube

Flamengo e São Paulo tiveram bom desempenho nas redes sociais (Foto: Pera Photo Press/Pera Photo Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e São Paulo tiveram grandes resultados nas redes sociais na última semana. No recorte feito do dia 28 de fevereiro a 5 de março, o Rubro-Negro teve mais de 15 milhões de interações no Instagram, enquanto o Tricolor paulista chegou a 14,3 milhões.

Em dados levantados pelo site "MKT Esportivo", o terceiro colocado no Instagram foi o Corinthians, com 8,7 milhões. Vasco, com 6,9 milhões, e Fluminense, com 6,2, fecham o top5 na plataforma. O Cruzmaltino liderou a conta no Tiktok, com mais de 500 mil interações.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Facebook, o São Paulo foi quem mais engajou, com mais de 730 mil interações, seguido por Fluminense e Flamengo. O Tricolor carioca foi o líder da semana no X, antigo Twitter, com mais de 1 milhão de interações. Flamengo e São Paulo vieram logo atrás.

Veja a tabela completa abaixo: