O empate diante do Bangu neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, foi frustante para o Vasco, por diversos motivos. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem do início ao fim, e o gol derradeiro do adversário veio como balde de água fria, nos últimos instantes do jogo. No entanto, quem não se deixou ofuscar e brilhou em meio ao caos foi Drimiti Payet, cada vez mais protagonista.