Vasco da Gama e Bangu empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Praxedes e Payet marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto Gabriel Canela e João Victor fizeram para o Alvirrubro.