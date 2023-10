Rossi voltou no intervalo no lugar de Marlon Gomes e o Vasco melhorou e logo aos 13 minutos abriu o placar. Payet recebeu na entrada da área, cortou para a esquerdo e chutou forte de canhota para marcar o seu primeiro gol pelo Cruz-Maltino. A partir do gol, o Fortaleza partiu para cima do Vasco, encurralando os donos da casa no campo de defesa. Apesar da pressão, o Leão do Pici não criou claras chances de empatar. Nas que teve, faltou pontaria ou parou em Léo Jardim.