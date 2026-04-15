Zinho passa por cirurgia e celebra fim das dores

Destaque do Tetra em 94, Zinho foi submetido a uma cirurgia nos dois quadris na última sexta-feira (10). A operação para tratar uma artrose avançada ocorreu no Hospital Vila Nova Star (SP), sob os cuidados do ortopedista Mateus Jerônimo. O atual comentarista apresentou boa recuperação e recebeu alta no domingo (12).

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Nos últimos anos, o campeão do mundo apresentava desgaste significativo nas articulações dos quadris em decorrência do impacto acumulado durante a carreira de atleta. O quadro evoluiu para dores intensas, limitação de movimentos e perda de mobilidade, chegando a comprometer até mesmo atividades simples da rotina, como calçar sapatos e vestir roupas.

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Zinho passou por procedimento cirúrgico nos dois quadris (Foto: Divulgação)

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Procedimento e recuperação

Diante do avanço do quadro, foi necessária a realização de um único procedimento cirúrgico para a implementação de uma prótese total de quadril. O processo foi bem-sucedido, sem necessidade de transfusão de sangue ou internação em UTI.

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Nas horas seguintes à cirurgia, o comentarista apresentou evolução significativa.

- Zinho levantou-se dando os primeiros passos. Atualmente, encontra-se muito bem, sem dores no dia a dia, e animado com a possibilidade de retomar a qualidade de vida sem limitações. - afirmou Mateus Jerônimo, especialista em artrose.

O ex-atleta recebeu alta e já retornou ao Rio de Janeiro. A expectativa é de uma recuperação progressiva, com ganho de mobilidade e mais autonomia nas atividades diárias.

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