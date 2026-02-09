Confira os principais palpites e a análise completa para West Ham x Manchester United nesta terça-feira, 10 de fevereiro. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Londres a partir das 17h45 (horário de Brasília). A partida será válida pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Mais uma vitória pode colocar fim a uma promessa curiosa. O inglês Frank Ilett, torcedor fanático do Manchester United, prometeu ainda no ano passado que só cortaria o cabelo quando o clube engatasse cinco vitórias consecutivas.

O problema é que isso não acontece desde outubro de 2024, e, desde então, Frank está com o cabelo cada vez maior. Agora, com a equipe próxima de alcançar essa marca, uma nova vitória pode finalmente encerrar a promessa e permitir que o torcedor se livre, enfim, da longa cabeleira.

Palpite do Lance para West Ham x Manchester United (10/02/2026)

A partida tende a ser bastante acirrada, com as duas equipes buscando pontos importantes para subir na tabela. Diante desse cenário equilibrado, o melhor palpite recai sobre o mercado de escanteios, já que ambos os times costumam colaborar para jogos com baixo número de tiros de canto. Tanto o Manchester United quanto o West Ham apresentam histórico recente modesto nesse fundamento, o que reforça ainda mais o prognóstico. Inclusive, nos confrontos diretos, a quantidade de escanteios também foi reduzida, indicando um padrão que pode se repetir neste duelo.

As duas equipes somam média de 8,83 escanteios na temporada atual

escanteios na temporada atual Em dez confrontos recentes, os times registraram média exata de dez escanteios por partida

confrontos recentes, os times registraram média exata de escanteios por partida Dois dos últimos três jogos do West Ham terminaram com no máximo dez escanteios

dos últimos jogos do West Ham terminaram com no máximo escanteios Quatro dos últimos cinco jogos do Manchester United tiveram menos de 10,5 escanteios

Outros palpites para West Ham x Manchester United

O Manchester United entra como favorito para vencer a partida, e os compromissos recentes reforçam esse cenário. A equipe não perde há quatro jogos e, além disso, quando enfrentou o West Ham, saiu derrotada apenas duas vezes nas últimas cinco partidas. Do outro lado, o West Ham apresenta baixo aproveitamento, com apenas 37% dos pontos conquistados recentemente. Como mandante, venceu somente três jogos, empatou dois e perdeu cinco nos compromissos mais recentes.

Outro bom palpite é o mercado de ambos marcam, sustentado pelo momento relativamente equilibrado das duas equipes. O West Ham tem mostrado fragilidade defensiva, mas também consegue produzir ofensivamente, o que colabora para esse prognóstico. Cinco dos últimos seis jogos do clube terminaram com os dois lados balançando as redes. Além disso, em confrontos diretos, o ambos marcam se confirmou em três dos últimos quatro encontros.

Por fim, a partida também se encaminha para um placar com pelo menos três gols. Atuando fora de casa, o Manchester United esteve envolvido em jogos com mais de 2,5 gols combinados em 11 dos últimos 12 compromissos. O West Ham também contribui para esse cenário, já que quatro de seus últimos cinco jogos terminaram com mais de 2,5 gols no placar.

Análise e Forma dos Times

West Ham - Momento e escalação

O West Ham iniciou uma leve recuperação nas últimas rodadas, mas os resultados ainda não foram suficientes para tirá-lo da 18ª posição da tabela, onde soma apenas 23 pontos. A equipe conseguiu vitórias importantes sobre Burnley (2 x 0), Sunderland (3 x 1), Tottenham (2 x 1) e Queens Park Rangers (2 x 1), demonstrando evolução ofensiva. Nesse período, a única derrota foi para o Chelsea, em um confronto equilibrado que terminou em 3 x 2.

Para a próxima partida, o técnico Nuno Espírito Santo terá desfalques relevantes. O zagueiro Jean-Clair Todibo está suspenso após receber cartão vermelho no jogo anterior, enquanto o goleiro Lukasz Fabianski segue fora do elenco, ainda sem previsão de retorno aos gramados.

Provável escalação do West Ham: Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi e Aaron Wan-Bissaka; Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek e Jarrod Bowen; Pablo; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United ocupa atualmente a quarta posição da tabela, com 44 pontos, e vive um momento bastante positivo na temporada. A equipe vem embalada por uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente um triunfo sólido por 2 x 0 sobre o Tottenham. Antes disso, superou o Arsenal, líder do campeonato, por 3 x 2, resultado que reforça o bom desempenho ofensivo e a confiança do elenco.

Para o próximo compromisso, o técnico não poderá contar com Patrick Dorgu, Mason Mount e Matthijs de Ligt, que seguem no departamento médico e estão fora da partida.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo e Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Amad Diallo; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick

Confronto direto e estatísticas de West Ham e Manchester United

O histórico recente entre West Ham e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre West Ham e Manchester United

04/12/2025 – Manchester United 1 x 1 West Ham United – (Campeonato Inglês)

26/07/2025 – Manchester United 2 x 1 West Ham United – (Premier League Summer Series)

11/05/2025 – Manchester United 0 x 2 West Ham United – (Campeonato Inglês)

27/10/2024 – West Ham United 2 x 1 Manchester United – (Campeonato Inglês)

04/02/2024 – Manchester United 3 x 0 West Ham United – (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de West Ham e Manchester United

O Manchester United cria muitas tentativas de gol, com média de 11,1 finalizações por partida A defesa do West Ham é vulnerável e sofre, em média, 1,7 gols por jogo O West Ham finaliza com frequência de dentro da área, registrando 8,8 chutes por partida O Manchester United costuma marcar o primeiro escanteio do jogo, cenário que se repetiu em oito dos últimos dez compromissos As duas equipes sofrem muitos chutes: o West Ham permite 14,4 finalizações por jogo, enquanto o United sofre 11,2, aumentando as chances de gols para ambos os lados

Comparação de Odds para West Ham x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Mais de 3,5 Cartões Menos de 3,5 Cartões Betsson 1,65 2,08 Superbet 1,72 2,02 Bet365 1,72 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para West Ham x Manchester United

Menos de 10,5 Escanteios (1,72 na Betsson) Manchester United vence (1,72 na Superbet) Ambos marcam (1,61 na Bet365) Mais de 2,5 Gols (1,57 na Betsson)

