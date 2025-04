Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Atuando em casa, o time de Thiago Carpini defenderá um retrospecto positivo sobre o rival.

Os clubes já se enfrentaram em 27 partidas, com 12 triunfos para o Vitória, nove para o Fortaleza e seis empates. Em gols, são 40 para os baianos e 29 dos cearenses.

Analisando apenas as partidas com mando de campo do Rubro-Negro, a vantagem aumenta: sete resultados positivos para os donos da casa e dois para os visitantes, com quatro empates.

No único confronto deste ano, o Leão da Barra foi à Arena Castelão e superou o time de Juan Pablo Vojvoda por 2 a 1, pela Copa do Nordeste. No Brasileirão do ano passado, cada mandante venceu uma vez: 3 a 1 para o Fortaleza e 2 a 0 para o Vitória.

Treinadores de Vitória e Fortaleza possuem retrospecto equilibrado

Em quatro jogos de Thiago Carpini contra Vojvoda, são duas vitórias para cada lado. Essa será a terceira vez na qual Carpini vai para esse duelo à frente do Vitória. A única exceção foi no início do Brasileirão de 2024, quando o técnico comandou o São Paulo na derrota por 2 a 1 para o time cearense.

Agendas de Vitória e Fortaleza

Depois do embate desta quarta-feira, o Vitória terá pela frente o Fluminense no domingo (20), fora de casa. Em seguida, receberá o Cerro Largo-URU na quarta-feira (23), na Copa Sul-Americana.

O Fortaleza, por sua vez, recebe o Palmeiras no domingo (20). Na Libertadores, o compromisso do Tricolor será contra o Atlético Bucaramanga-COL, fora de casa, na quarta-feira (23).