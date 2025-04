Claudinho chegou ao Vitória e não demorou nada pra mostrar que veio pra somar. Em pouco tempo com a camisa rubro-negra, o lateral-direito já disputou 15 partidas, marcou 2 gols e deu 1 assistência - e isso jogando numa posição que, geralmente, não brilha tanto em números ofensivos.

Além da qualidade técnica, o que mais chama atenção é a regularidade e a entrega em campo. O camisa 2 tem sido importante tanto na defesa quanto no apoio ao ataque, mostrando ser um jogador completo e cada vez mais entrosado com a equipe, como já vem fazendo durante sua carreira.

- Temos um grupo forte e que está em constante evolução. Tenho aprimorado cada vez mais meu desempenho individual e acredito que a equipe apresenta melhora a cada partida. Sabíamos que os desafios em 2025 seriam difíceis, justamente pelas importantes competições a serem disputadas - destacou o jogador.

Com personalidade e consistência, ele se firmou como uma peça-chave na campanha do Leão, principalmente na Copa do Nordeste, onde o time lidera o grupo com folga.

- Estamos na liderança de nosso grupo na Copa do Nordeste, com a maior pontuação da competição. Encaramos o Brasileiro e a Sul-Americana com a mesma seriedade e sei que vamos crescer em ambas, mostrando nosso verdadeiro potencial na atual temporada - completou Claudinho.

Se continuar nesse ritmo, é difícil imaginar o time titular do Vitória sem ele. Claudinho caiu nas graças da torcida e parece ter encontrado o lugar certo pra viver uma grande fase na carreira.