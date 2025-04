O Fortaleza realizou a apresentação oficial dos atacantes Deyverson e Allanzinho, contratados pela equipe na última janela de transferências. Os atletas participaram de coletiva na tarde desta segunda-feira (14) e falaram a respeito de suas ambições no clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deyverson foi contratado junto ao Atlético-MG e assinou por duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta soma quatro jogos no time de Vojvoda, com duas titularidades no Brasileiro.

— Não venho como referência, acho que o Fortaleza é referência. Esse clube magnífico. Acho que todos os jogadores que estão no elenco são sensacionais. David Luiz, Lucero, que é nosso artilheiro, nossa referência no ataque. O Allanzinho também, que chegou há pouco tempo. Marinho. Tenho amigos aqui, como o Breno Lopes. Fico muito feliz de estar podendo honrar essa camisa - relatou o camisa 18.

continua após a publicidade

Deyverson em partida do Fortaleza contra o Mirassol (Foto: Pedro Zacchi/C2 Sports)

Allanzinho, por sua vez, estava no Ferroviário e assinou vínculo com o Tricolor até o final de 2027. O jogador foi artilheiro do Campeonato Cearense de 2025, ao lado de Lucero, com quatro gols. Contra Mirassol e Internacional, entrou no 2º tempo.

— Dei um passo muito importante na minha carreira. Estava jogando o Cearense pelo Ferroviário e sou muito grato ao Ferroviário por tudo. Quando recebi a proposta do Fortaleza, eu nem acreditei. Às vezes não acredito que estou aqui. Foi muito difícil. Só eu e minha esposa sabemos o tanto que a gente lutou para chegar até aqui - destacou o camisa 19.

continua após a publicidade

➡️ Vojvoda avalia partida do Fortaleza e fala de punição ao Colo-Colo

Agenda do Fortaleza

Depois do empate por 0 a 0 com o Internacional, o Fortaleza visitará o Vitória pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontecerá na quarta-feira (16). Os baianos vêm de igualdade em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa.