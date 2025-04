Ficha do jogo VIT FOR 4ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Manoel Barradas (Barradão) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas (Barradão). A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será transmitido pela Globo e pelo Premiere.

A equipe comandada por Thiago Carpini vem de empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa. Foram os primeiros pontos do time nesta edição de Brasileirão. Antes, o time foi derrotado por Flamengo (como mandante, 2 a 1) e Juventude (como visitante, 2 a 0).

Carpini deve entrar em campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Erick) e Matheuzinho; Janderson e Gustavo Mosquito. O treinador retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão.

O Fortaleza, por sua vez, vem de empate em 0 a 0 com o Internacional, na Arena Castelão. Anteriormente, ficou no 1 a 1 com o Mirassol (fora de casa) e superou o Fluminense por 2 a 0 (em casa).

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo a seguinte escalação: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Calebe; Marinho e Lucero.

Tudo sobre o jogo entre Vitória e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória e Fortaleza

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador

👁️ Onde assistir: Globo e Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Erick) e Matheuzinho; Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Yago Pikachu e Calebe; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.