Vitória e Fortaleza fazem um grande clássico nordestino às 21h30 desta quarta-feira (16), horário de Brasília, no Barradão, pela quarta rodada do Brasileirão, e colocam frente a frente dois técnicos que têm um histórico equilibrado quando se enfrentam. Em quatro jogos de Thiago Carpini contra Vojvoda, são duas vitórias para cada lado. Quem sabe o desempate não está por vir.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Juan Pablo Vojvoda é o técnico do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Dez anos separam Carpini de Vojvoda. Enquanto o técnico do Vitória tem 40 anos, o comandante tricolor tem 50, mas a diferença fica só na idade, porque dentro de campo o equilíbrio prevalece quando esses dois profissionais se encontram. Vale lembrar que, em todo esse histórico, Vojvoda esteve à frente do Leão do Pici, enquanto Carpini já treinou São Paulo e Vitória. Confira abaixo todos os jogos entre Carpini e Vojvoda.

Jogos Rodada São Paulo 1 x 2 Fortaleza 1ª rodada do Brasileirão 2024 Fortaleza 3 x 1 Vitória 17ª rodada do Brasileirão 2024 Vitória 2 x 0 Fortaleza 36ª rodada do Brasileirão 2024 Fortaleza 1 x 2 Vitória 4ª rodada da Copa do Nordeste 2025

Essa será a quarta vez que Carpini vai para esse duelo à frente do Vitória. A única exceção foi no início de 2024, quando o técnico comandou o São Paulo na derrota por 2 a 1 para o time cearense, em pleno Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão. O resultado foi determinante para a queda de Carpini, que foi demitido no jogo seguinte ao perder para o Flamengo na segunda rodada.

continua após a publicidade

+ Entenda confusão durante reunião do Conselho Deliberativo do Vitória

Carpini vem embalado

Carpini comanda o Vitória no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De volta ao presente, dá para dizer que Thiago Carpini chega com moral nesta quarta-feira, já que venceu as últimas duas partidas contra o Tricolor, uma pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro 2024 e outra pela Copa do Nordeste em 2025.

Este último confronto, inclusive, foi no Castelão, estádio do Fortaleza, e marcou uma grande virada rubro-negra, que saiu atrás do placar e buscou a vitória com Mosquito e Baralhas. A ideia do Vitória é manter a inspiração para vencer mais uma e fazer os primeiros três pontos no campeonato, enquanto o Fortaleza busca manter a invencibilidade.