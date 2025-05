Campeã olímpica sente lesão e abandona final do vôlei de praia

A final da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi interrompida de maneira precoce neste domingo (18), quando a campeã olímpica Ana Patrícia, que forma dupla com Duda, sentiu o posterior da coxa esquerda e não conseguiu continuar a partida. Com a saída da medalhista de ouro, o título ficou com a dupla Verena e Kyce.

O problema físico aconteceu logo no início da partida, com apenas sete pontos disputados na primeira parcial. Ana Patrícia recebeu atendimento médico e ainda tentou permanecer em quadra, mas não foi possível continuar o jogo. A atleta passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

Duda e Ana Patrícia eram cabeça de chave número 1 do Circuito Nacional de Vôlei de Praia e chegaram à decisão após eliminar a dupla formada por Hegê e Vitória por 2 sets a 0. Na disputa masculina, o título ficou com George e Saymon, que superaram Pedro e Renato no tie break.

Duda e Ana Patrícia são as atuais campeãs olímpicas (Foto: Divulgação/ FIVB)

Sul-Americano de Vôlei de Praia

Além do Circuito Brasileiro, este domingo (18) ainda conta com destaques do vôlei de praia brasileiro em busca do título Sul-Americano. Entre os homens, a dupla formada por Evandro e Arthur jogam a final a partir das 18h (horário de Brasília), contra os argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso.

Na categoria feminina, o título já está garantido para o Brasil e ficará entre Carol e Rebecca ou Thamela e Vic. A final acontece a partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de Ichique, no Chile. O Sul-Americano vale pontos importantes para o ranking na corrida por vaga na Copa do Mundo de vôlei de praia, que será disputada em Adelaide, na Austrália, de 14 a 23 de novembro.