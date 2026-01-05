A jogadora de basquete Paige Bueckers firmou uma nova parceria comercial com o Grupo Lego. A armadora se torna, assim, a segunda jogadora da WNBA a estabelecer uma colaboração com a empresa dinamarquesa. A primeira foi A'ja Wilson, que anunciou parceria semelhante em maio de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A parceria da estrela do basquete está centrada em ativação de marca, engajamento comunitário e ações de conteúdo. O anúncio foi feito pela própria atleta em suas redes sociais, com a divulgação de uma miniatura dela mesma no formato do brinquedo, vestindo uniforme universitário.

- Uma verdadeira colaboração dos sonhos. Muito animada para fazer parceria com o Grupo Lego para empoderar a criatividade por meio da brincadeira - escreveu Bueckers, na publicação.

continua após a publicidade

Carreira e visibilidade

Paige Bueckers defende o Dallas Wings no basquete norte-americano, e foi a primeira escolha geral no draft do ano passado da WNBA. Enquanto universitária, ela defendeu o UConn Huskies, da Universidade de Connecticut. No Instagram, ela já soma três milhões de seguidores.

NBA proíbe ritual de aquecimento de atleta do Orlando Magic

A NBA colocou fim ao excêntrico ritual de Jalen Suggs antes das partidas de basquete. O armador do Orlando Magic foi proibido oficialmente de iniciar as partidas com a faixa de cabeça posicionada no pescoço. A decisão foi comunicada na última sexta-feira (2), durante a derrota do Magic para o Chicago Bulls por 121 a 114.

continua após a publicidade

De acordo com Kendra Douglas, repórter da transmissão oficial da equipe, Suggs recebeu um aviso formal de que o acessório deve estar devidamente posicionado na cabeça já no momento do salto inicial. O veto encerra um costume curioso: o atleta só subia a faixa para o local de origem quando sentia que havia "entrado no fluxo" do jogo.