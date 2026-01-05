menu hamburguer
Todos Esportes

Estrela do basquete dos EUA acerta parceria comercial com a Lego; entenda

Paige Bueckers fechou acordo com famosa marca dinamarquesa de brinquedos

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
20:09
Paige Bueckers
Armadora do Dallas Wings soma três milhões de seguidores em apenas uma rede social
  • Matéria
  • Mais Notícias

A jogadora de basquete Paige Bueckers firmou uma nova parceria comercial com o Grupo Lego. A armadora se torna, assim, a segunda jogadora da WNBA a estabelecer uma colaboração com a empresa dinamarquesa. A primeira foi A'ja Wilson, que anunciou parceria semelhante em maio de 2025.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A parceria da estrela do basquete está centrada em ativação de marca, engajamento comunitário e ações de conteúdo. O anúncio foi feito pela própria atleta em suas redes sociais, com a divulgação de uma miniatura dela mesma no formato do brinquedo, vestindo uniforme universitário.

- Uma verdadeira colaboração dos sonhos. Muito animada para fazer parceria com o Grupo Lego para empoderar a criatividade por meio da brincadeira - escreveu Bueckers, na publicação.

Carreira e visibilidade

Paige Bueckers defende o Dallas Wings no basquete norte-americano, e foi a primeira escolha geral no draft do ano passado da WNBA. Enquanto universitária, ela defendeu o UConn Huskies, da Universidade de Connecticut. No Instagram, ela já soma três milhões de seguidores.

NBA proíbe ritual de aquecimento de atleta do Orlando Magic

NBA colocou fim ao excêntrico ritual de Jalen Suggs antes das partidas de basquete. O armador do Orlando Magic foi proibido oficialmente de iniciar as partidas com a faixa de cabeça posicionada no pescoço. A decisão foi comunicada na última sexta-feira (2), durante a derrota do Magic para o Chicago Bulls por 121 a 114.

De acordo com Kendra Douglas, repórter da transmissão oficial da equipe, Suggs recebeu um aviso formal de que o acessório deve estar devidamente posicionado na cabeça já no momento do salto inicial. O veto encerra um costume curioso: o atleta só subia a faixa para o local de origem quando sentia que havia "entrado no fluxo" do jogo.

Paige Bueckers
Estrela do basquete dos EUA acerta parceria comercial com a Lego; entenda (Foto: Reprodução / Instagram)
