São Paulo decide vaga na Copinha em noite de 200 jogos de Allan Barcellos

O São Paulo decide nesta quinta-feira (15) uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em um jogo que também marca um momento especial fora das quatro linhas. No duelo contra o Operário-PR, às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, será um dia especial para o técnico Allan Barcellos alcança a marca de 200 jogos no comando das categorias de base do clube.

Barcellos chegou ao São Paulo em 2022 para trabalhar inicialmente com o sub-13, mas em menos de três anos escalonou até o sub-20. Identificado com o projeto do clube, chegou a morar no alojamento de Cotia por mais de três anos e meio e construiu um caminho marcado não apenas por resultados esportivos, mas também pela contribuição direta ao elenco profissional, ajudando a revelar talentos e promessas - inclusive, com muitos já no exterior.

Em 199 partidas disputadas até aqui, são 120 vitórias, 43 empates e 36 derrotas, com 486 gols marcados e 188 sofridos. No currículo, Barcellos soma conquistas expressivas, como o título da Copa São Paulo de 2025, principal competição de base do país, além do bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, em 2024 e 2025.

Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.

Allan Barcellos na mira da CBF

A identificação com o São Paulo fez com que o treinador renovasse contrato em 2025, logo após a conquista da Copinha, mesmo diante de sondagens de outros clubes para assumir equipes sub-20 e até profissionais. Allan Barcellos entrou na mira da Confederação Brasileira de Futebol e passou a ser convidado para ministrar aulas nas Licenças PRO, A e B da CBF Academy, além de possuir formação sólida em Educação Física, pós-graduações na área do futebol, MBA em Gestão de Pessoas pela USP e todas as licenças de treinador emitidas pela entidade.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo busca o hexacampeonato da competição, que já conquistou em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025. Em meio à decisão no mata-mata, o duelo desta quinta também simboliza a consolidação de um trabalho de longo prazo na base tricolor, com Allan Barcellos atingindo uma marca histórica vestindo as cores do clube. O Tricolor chega para a decisão invicto.