Reta final do Gauchão terá VAR de fora do Rio Grande do Sul

Após mais uma confusão por conta da arbitragem, devido a um pênalti não marcado na vitória de 2 a 1 do Grêmio sobre o Juventude, a Federação Gaúcha de Futebol convocou uma coletiva onde anunciou: a reta final do Gauchão terá VAR de fora do Estado. Os presidentes da entidade, Luciano Hocsman, e da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, Leandro Vuaden, fizeram o anúncio.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Demonstrando tensão e cansaço, Hocsman comentou:

– Faremos isso para arrefecer o que está acontecendo aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho no comprometimento e no trabalho que é realizado pelos árbitros do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que nós temos de pensar de uma forma responsável, para arrefecer algo que está caminhando para um clima muito perigoso.

Áudios de lances polêmicos serão divulgados

Ele divulgou também que os áudios do VAR da partida entre Grêmio e Juventude, realizada no sábado passado (22), na Arena, serão disponibilizados nesta terça (25). A apresentação da gravação será especificamente para os lances questionados pelo Tricolor Gaúcho: o pênalti em Monsalve, quando o árbitro de vídeo não intercedeu, e a anulação do gol de Edenílson.

continua após a publicidade

– Primeiro o clube vem aqui, vai ouvir o áudio, vai ter a explicação da comissão e depois vai ter um link dedicado no site da federação com os clipes desses lances – explicou Hocsman.

De acordo com o dirigente, a entidade vem trabalhando para manter o Campeonato Gaúcho em alto nível desde o seu início. No entanto, os ataques ao desempenho da arbitragem vêm acontecendo desde os primeiros jogos.

continua após a publicidade

– O quadro de arbitragem de qualquer lugar não pode errar, não pode cometer nenhum equívoco porque começa imediatamente a receber ataque pessoal – desabafou o presidente, ressaltando o seu papel de arrefecer os ânimos daqueles que estão ultrapassando todo e qualquer limite.

Após a partida entre Grêmio e Juventude, o árbitro de vídeo Douglas da Silva descreveu na súmula do jogo a tensão vivida ao deixar o estádio:

"Venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala do VAR após o final do jogo, de onde saímos somente à 1h53min de domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Havia um número muito grande de pessoas esperando a nossa saída da sala". No documento, Silva acrescentou: "Pedi a gentileza para um operador da empresa de tecnologia ir do lado de fora da porta averiguar como estava a situação e este mesmo nos relatou com a expressão apavorada que tinha muita gente só esperando nós sairmos".