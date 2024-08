Palmeiras x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras enfrenta o Cuiabá pela 24° rodada do Brasileirão (Foto: Gil Gomes/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:50 • Campinas (SP)

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam neste sábado (23), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, interior de São Paulo. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras volta entrar em campo depois de ser eliminado na Libertadores pelo Botafogo, na última quarta-feira (21). O Verdão segue em terceiro lugar no Brasileirão, com 41 pontos, cinco atrás do líder.

O Cuiabá, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com 18 pontos, quatro atrás do primeiro clube fora do Z4.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CUIABÁ

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, SP;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano;

🚩 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Felipe Anderson.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga (Gabriel); Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta.