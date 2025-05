Nacional-URU x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo NAC INT 5ª rodada Libertadores da América Data e Hora Quinta-feira (15), 19h (de Brasília) Local Estádio Gran Parque Central, Montevidéu (Uruguai) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI) Var Carlos Orbe (EQU) Onde assistir

O Internacional faz da partida contra o Nacional-URU, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (15), o jogo do ano. Isso porque o enfrentamento válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores vale a permanência do Colorado na competição. A classificação às oitavas de final depende diretamente do resultado do clássico continental. O empate até mantém o Alvirrubro na disputa, mas dependerá do resultado de Atlético Nacional-COL x Bahia, que se enfrentam nesta quarta (14), em Medellín. Nacional x Inter tem transmissão ao vivo pela Disney+.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O time do técnico Roger Machado chega a Montevidéu sem três dos seus principais atacantes – Borré, Carbonero e Valencia continuam no DM – e precisando fazer a defesa parar de vazar – foram 11 gols em três jogos. Além disso, perdeu os três últimos três confrontos. No torneio continental, perdeu para o Atlético Nacional, quinta (8), por 3 a 1.

Enquanto isso, o tricolor montivedeano vem de grande vitória fora de casa, a virada de 3 a 1 sobre o Bahia, em Salvador. Também venceu suas duas últimas pelo Uruguaio – 4 a 0 sobre o Cerro, no dia 3, e 3 a 1 sobre o Wanderers, no dia 27 de abril. Além disso, chega descansado, já que o torneio local não teve rodada no final de semana.

continua após a publicidade

O Grupo F, chamado desde o sorteio de Grupo da Morte, está completamente equilibrado. O Bahia tem sete pontos; os colombianos somam seis; o Colorado parou nos cinco; e o Nacional chegou a quatro.

Tudo sobre o jogo entre Nacional-URU e Internacional, pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-URU x INTERNACIONAL

4ª RODADA – FASE DE GRUPOS – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: estádio Gran Parque Central;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NACIONAL: Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Lucca (Ricardo Mathias).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU).