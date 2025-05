Lucarelli de volta na Seleção Brasileira! Veja todos os convocados

O técnico Bernardinho convocou mais dois nomes para os treinos da Seleção Brasileira para a Liga das Nações 2025. O ponteiro Ricardo Lucarelli e o central Flávio Gualberto devem se juntar ao restante do elenco a partir do dia 22 de maio no Centro de Treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Lucarelli joga pelo JTEKT Stings, do Japão, e conquistou o vice-campeonato local na última semana, após ser derrotado pelo Suntory Sunbirds. Flávio, por sua vez, ajudou o Trentino a vencer o Lube e conquistar o Campeonato Italiano em 2025.

Lucarelli em ação pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Divulgação / FIVB)

Ambos chegam para reforçar a equipe de Bernardinho, com vasta experiência em momentos decisivos e defendendo a Seleção Brasileira. Os dois participaram dos Jogos Olímpicos de Paris, e Lucarelli esteve presente na conquista do ouro no Rio em 2016.

Com a convocação dos dois atletas na última segunda-feira (12), Bernardinho tem 22 nomes na lista, que pode chegar a até 30.

Embarque autorizado ✅ Lucarelli e Flávio são os novos convocados para os treinos da seleção masculina para a Liga das Nações! 💥 pic.twitter.com/iBS39u71Si — Vôlei Brasil (@volei) May 12, 2025

Convocados da Seleção Brasileira

Alan (oposto)

Chizoba (oposto)

Darlan (oposto)

Cachopa (levantador)

Rhendrick (levantador)

Brasília (levantador)

Arthur Bento (ponteiro)

Honorato (ponteiro)

Lukas Bergmann (ponteiro)

Paulo (ponteiro)

Lucarelli (ponteiro)

Adriano (ponteiro)

Flávio Gualberto (central)

Geovane Kuhnen (central)

Matheus Pinta (central)

Thiery (central)

Judson (central)

Léo Andrade (central)

Alê Elias (líbero)

Maique (líbero)

Atletas convidados

Juan Pablo (levantador)

Filipinho (líbero)

Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina estreia no dia 11 de junho contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes, o Brasil enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia, até o dia 14 de junho.