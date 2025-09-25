Lionel Messi voltou a ser decisivo pelo Inter Miami e marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o New York City, nesta quarta-feira, fora de casa. O resultado assegurou, com cinco jogos de antecedência, a classificação da equipe da Flórida aos playoffs da Major League Soccer (MLS).

O camisa 10 participou desde o início da construção do placar. Aos 42 minutos do primeiro tempo, deu assistência para Baltasar Rodríguez abrir o marcador. Na etapa final, Messi ampliou aos 28, com uma cavadinha diante do goleiro adversário, e fechou a goleada três minutos após Luis Suárez converter um pênalti. O uruguaio retornou ao time após cumprir suspensão de três partidas por cuspir em um rival.

Com o triunfo, o Inter Miami chegou a 55 pontos e subiu para a terceira colocação da Conferência Leste com dois jogos e menos do que os rivais. O líder Philadelphia Union tem 60 pontos. Por conta disso, as primeiras colocações na conferência seguem em aberto e existe a possibilidade de a equipe de Messi encerrar a fase classificatória no topo.

O New York City, mesmo derrotado, permanece em quinto, com 53 pontos. Os sete primeiros colocados avançam diretamente para a fase de mata-mata, enquanto oitavo e nono disputam a última vaga em confronto eliminatório.

Na temporada passada, o Inter Miami terminou a primeira fase em primeiro lugar, conquistando a Supporters’ Shield, mas caiu nas quartas de final da Conferência Leste diante do Atlanta United. Agora, o time busca o inédito título da MLS.

