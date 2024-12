Livre no mercado desde que deixou o Goiás, no início de 2024, o técnico Zé Ricardo já tem um novo clube para a temporada de 2025. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o comandante de 53 anos está acertado com o Criciúma, que disputará a Série B.

O anúncio oficial deve ocorrer em breve, já que as conversas entre as partes estão avançadas. No entanto, ainda não houve a assinatura do contrato, algo que a diretoria do time catarinense espera resolver até o fim da semana.

Com a saída de Cláudio Tencati, que esteve à frente do time em 174 jogos, porém não evitou a queda à segunda divisão, o Criciúma já buscava um nome experiente em Série B no mercado da bola, além de um perfil jovem.

Zé Ricardo tem passagens por Vasco, Flamengo, Internacional, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Shimizu S-Pulse, do Japão. No Goiás, o comandante teve uma breve passagem e foi desligado após as eliminações na Copa Verde e no Campeonato Goiano, ambos pelas quartas de final. Ele deixou o clube com aproveitamento de 68,7%.

Cláudio Tencati no Criciúma

Após o fim do Brasileirão, a diretoria optou pela saída de Cláudio Tencati do comando da equipe. Na temporada, o treinador não conseguiu somar pontos suficientes para manter a permanência do time na primeira divisão.

Pelo Criciúma, foram 174 jogos, tornando-se o segundo técnico com maior números de partidas pelo clube. Além disso, ele alcançou seis feitos importantes durante sua passagem: Campeonato Catarinense, Recopa Catarinense, Campeão da Série B Catarinense, acesso à Série B do Brasileirão, acesso à Série A do Brasileirão e acesso à Série A do Catarinense.