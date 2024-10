Torcedores do Corinthians apontam “coincidência” em gols sofridos por Hugo Souza

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (5), em partida ainda em andamento na Neo Química Arena, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians abriu o placar diante do seu torcedor, mas viu o empate chegar com um chute desviado no zagueiro Gustavo Henrique. Frustrados com a infelicidade do gol, torcedores do Corinthians lamentaram o usual desvio que tem dificultado a vida de Hugo Souza no gol do Timão. Yuri Alberto marcou o gol da virada por 2 a 1, de pênalti.

de novo um desvio para matar o hugo na jogada cara... nao temos paz um minuto — Xícara (@pirestm.bsky.social) 2024-10-05T22:18:31.445Z

Corinthians só toma gol nessas bolas que desvia e encobre o hugo — batalha (@bata1ha.bsky.social) 2024-10-05T22:20:18.254Z

porra mermão, sempre essas bolas que desviam na zaga e matam o Hugo 🤦🏾‍♂️ — Juliana Guimarães (@guimaraesjuh.bsky.social) 2024-10-05T22:19:48.660Z

por causa do desvio no Gustavo Henrique o Hugo não conseguiu defender o gol pqp — (@iaemermo.bsky.social) 2024-10-05T22:21:39.852Z

Escalações Corinthians x Internacional

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro e Carillo; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Alexandro Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Internacional

29ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Lucas Paulo Torezin-PR (árbitro); Alessandro Álvaro Rocha-BA e Victor Hugo Imazu dos Santos-PR (auxiliares); Paulo José Souza Mourão-MA (quarto árbitro); Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG e Diogo Carvalho Silva-RJ (VAR)