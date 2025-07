O Paris Saint-Germain derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0, em Nova Jersey, pelas quartas de final do Mundial de Clubes e avançou às semifinais da competição. Na próxima fase, o PSG vai enfrentar o Real Madrid, no mesmo local da partida deste sábado (5). Veja os lances no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

O jogo foi marcado por uma cena dura. Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma fratura no pé esquerdo após dividida com Donnaruma. O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, o meia tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

O PSG abriu o placar aos 32. Doué recebeu de João Neves na entrada da área pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou de perna esquerda no contrapé de Neuer, que ainda escorregou e viu a bola entrar no cantinho. Logo na sequência, o zagueiro Pacho deu entrada muito forte em Goretzka e recebeu o cartão vermelho direto, deixando os franceses com um a menos no final da partida.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, Lucas Hernández, que havia acabado de entrar na partida, foi expulso, deixando o PSG com dois a menos. Os minutos finais foram marcados pela pressão do Bayern de Munique, que não conseguiu converter em gol. Nos instantes finais, o PSG contra-atacou e decretou a classificação com gol de Dembélé. Hakimi driblou três e serviu o francês dentro da área, que não desperdiçou: 2 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade