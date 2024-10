Meia do Cruzeiro entra na mira de Dorival Júnior para a Seleção

Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, é lider em gols e assistências na temporada







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 11:58 • Belo Horizonte

Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro na temporada, está no radar da Seleção Brasileira. Foi o que confirmou o técnico Dorival Júnior, em coletiva de imprensa após a vitória do Brasil por 2 a 1 em cima do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (10).

As atuações decisivas de Igor Jesus e Luiz Henrique, atacantes do Botafogo, deram luz ao questionamento a respeito das oportunidades dadas aos atletas que jogam em clubes brasileiros. Dorival afirmou que o desempenho de Matheus Pereira é observado não só na atual temporada, como também pela atuação em 2023.

- Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque.

Matheus Pereira (foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

O treinador reforçou que o recente histórico de lesões e problemas físicos dos atletas vem influenciando na convocação e abrindo caminho para outros jogadores, atraindo os olhares da comissão técnica para ligas de menor expressão.

- Aqueles que imaginam que isso não esteja acontecendo, atuando em ligas um pouco mais distantes, também estão sendo olhados. É questão de tempo, de oportunidade, para que aos poucos a gente possa ir definindo de maneira mais clara o que temos na mão. Nesta convocação, foram seis jogadores fora de combate - declarou Dorival.

Cruzeiro oficializa compra de Matheus Pereira

Anunciado pelo Cruzeiro em junho de 2023, Matheus Pereira chegou a Belo Horizonte emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até junho de 2024. A Raposa oficializou a compra do camisa 10 em junho deste ano, por cerca de R$ 30 milhões.

Com 48 jogos na atual temporada, o meia lidera o número de gols e assistências no Cruzeiro, tendo balançado as redes por nove vezes, e decisivo para servir os companheiros em 13 oportunidades.