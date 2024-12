Lyon e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela sexta rodada da fase de liga da Europa League. A bola às 17h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, com transmissão da CazéTV. Os franceses somam dez pontos na competição e ocupam a sétima colocação, enquanto os alemães estão em terceiro lugar, com 13 pontos. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Volta ao Palmeiras? Técnico do Arsenal opina sobre saída de Gabriel Jesus

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon x Eintracht Frankfurt

Fase de liga - 6ª rodada - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França;

📺 Onde assistir: CazéTV.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LYON (Técnico: Pierre Sarge)

Lucas Perri; Clinton Mata, Caleta-Car, Niakhaté e Abner; Veretout, Tessmann e Tolisso; Cherki, Lacazette e Fofana.

EINTRACHT FRANKFURT (Técnico: Dino Toppmoller)

Trapp; Collins, Tuta, Koch, Theate e Nkounkou; Knauff, Dahoud e Chaibi; Ekitiké e Marmoush.