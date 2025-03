Antes lidando com uma lesão no tornozelo, Lucas Paquetá treinou normalmente ao longo da semana e é esperado para retornar aos gramados na próxima segunda-feira (10), no jogo entre West Ham e Newcastle, pela Premier League. A recuperação foi confirmada pelo treinador Graham Potter.

Lucas Paquetá se lesionou no dia 18 de fevereiro, quando sofreu entorse no tornozelo em treinamento do West Ham. Ele foi desfalque nas partidas contra Arsenal e Leicester, com retorno esperado para apenas daqui a, pelo menos, um mês. O brasileiro, porém, se recuperou antes do esperado.

- Paquetá treinou, assim como Vladimir Coufal. Temos alguns dias até o jogo, mas eles reagiram bem e têm uma chance de serem relacionados. Ele (Paquetá) está bem. Estava desapontado porque perdeu jogos por lesão, mas treinou forte e bem durante a semana - disse Graham Potter em coletiva nesta sexta-feira (7).

- Não tive problema nenhum com ele desde que chegamos aqui. Ele tem sido muito bom e deu tudo nos jogos em que jogou. As outras coisas estão fora das minhas mãos e do meu controle. Mas em termos de como ele é no dia a dia, ele tem sido muito bom e fez tudo o que precisa fazer para estar disponível novamente - completou.

Graham Potter assumiu o comando do West Ham no início de janeiro e escalou Lucas Paquetá em cinco de oito jogos. Os Hammers se encontram em temporada frustrada e optaram pela demissão de Julen Lopetegui. A equipe figura apenas a 15ª colocação na Premier League, duas acima da zona de rebaixamento.

A lesão atrapalhou diretamente o andamento da temporada de Lucas Paquetá. Figurinha carimbada nas últimas convocações, ficou de fora da lista divulgada por Dorival Júnior para a próxima Data Fifa.

Saiba quando será audiência de Paquetá por suposto envolvimento em esquema de apostas



Em meio à reta final da temporada inglesa, Lucas Paquetá já sabe quando será sua audiência por suposto envolvimento em no caso de esquema de apostas. Informações do canal "Sky Sports" indicam que o julgamento do brasileiro será iniciado ainda neste mês de março.