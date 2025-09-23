Laliga e Tiktok renovam parceria; entenda

A LaLiga anunciou a renovação da parceria com o TikTok. Desta forma, o Campeonato Espanhol vai seguir tendo conteúdos oficiais na plataforma digital conhecida pelos vídeos curtos. A ideia das partes envolvidas é manter a produção de material exclusivo ou de exibição prioritária. Imagens de bastidores são exemplos do que se deseja.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O futebol espanhol alcança uma audiência global através do TikTok, e este ano nossa colaboração ampliará essa comunidade global, permitindo que torcedores e novos públicos celebrem e aproveitem lances de jogo de alguns dos melhores clubes do mundo - explica Rollo Goldstaub, diretor global de parcerias com a indústria do esporte do TikTok. E completou:

- Estamos orgulhosos de nos unir à LaLiga para oferecer soluções únicas em produtos esportivos que impulsionem o negócio audiovisual ao redor do mundo e criem experiências que permitam à nossa comunidade global interagir ativamente com seus clubes e jogadores favoritos.

continua após a publicidade

Já Alfredo Bermejo, diretor de estratégia digital da LaLiga, destacou a conexão com as gerações mais novas.

- Esta colaboração com o TikTok reforça nosso compromisso de aproximar a LaLiga dos torcedores em todo o mundo. É uma parceria que nos permite oferecer conteúdos inovadores e atrativos, conectar com as novas gerações e seguir consolidando nosso crescimento nos mercados internacionais - concluiu.

Em campo, Barcelona

O Barcelona segue sem saber onde mandará os próximos jogos de LaLiga. Sem o interesse em mandar os jogos no estádio Johan Cruyff, o clube catalão tenta a liberação do Camp Nou para retornar à sua casa nesta temporada. No entanto, segundo jornal "Marca", o local segue sem permissão para receber os torcedores e também as partidas das competições.

continua após a publicidade

Em campo, Real Madrid

Levante e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+