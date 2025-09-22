menu hamburguer
Flamengo acerta com patrocinador do ramo farmacêutico

Empresa vai patrocinar nove modalidades do esporte rubro-negro

1_ginastica_flamengo_e1719321440360-33504425
imagem cameraFlamengo tem nova parceria comercial
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
18:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo acertou com um novo patrocinador para os esportes olímpicos. A indústria farmacêutica Medley iniciou parceria via Lei de Incentivo ao Esporte e vai apoiar nove modalidades do clube. São elas basquete, ginástica artística, polo aquático, natação, nado artístico, judô, vôlei (categorias de base), canoagem e remo.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O patrocínio ao Flamengo Olímpico é mais uma iniciativa da Medley para fortalecer e apoiar o esporte brasileiro, olhando para toda a construção necessária para se desenvolver a alta performance dos atletas - algo que o clube carioca faz com eficácia. O Time Olímpico Medley cresce com mais esse apoio reforçando nosso compromisso com a saúde integral das pessoas por meio do equilíbrio entre saúde física e mental - celebra Valéria Borghi, líder de branding na Medley.

A logomarca deverá estar presente nos centros de treinamento dos esportes olímpicos, assim como nos uniformes das equipes de judô e ginástica artística. O acordo inclui conteúdos digitais em colaboração com o Time Flamengo, ressaltando a importância do equilíbrio entre saúde física e mental na formação de atletas de alto rendimento.

- O Flamengo acredita que cuidar da saúde mental é tão importante quanto desenvolver o desempenho físico dos nossos atletas de alto rendimento. Essa parceria reforça nossa visão de que o esporte deve ser uma ferramenta para formar campeões dentro e fora das competições, garantindo bem-estar, equilíbrio e longevidade na carreira esportiva - completa Marcus Vinicius Freire, diretor de esportes olímpicos do Flamengo.

Em campo

O início da parceria entre clube e empresa se deu no intervalo do jogo entre Flamengo e Vasco, no último domingo, no Maracanã. A ação da ocasião se deu no intervalo da partida que acabou 1 a 1.

flamengo-bandeira-escanteio
Flamengo acerta com patrocinador do ramo farmacêutico (Foto: Divulgação/Flamengo)
