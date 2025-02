Escalações Cruzeiro x Atlético-MG: times prontos para clássico

Os técnicos Wesley Carvalho, do Cruzeiro, e Cuca, do Atlético-MG, definiram a escalação das duas equipes para o clássico no Mineirão. Na Raposa, Kaiki está mantido na lateral esquerda, e o atacante Marquinhos entra no lugar do meia Eduardo. No Galo, o atacante Cuello se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo e começa jogando.

O Cruzeiro vai jogar com:

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Marquinhos, Gabigol e Dudu.

O Atlético está escalado com:

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Gustavo Scarpa; Hulk e Cuello.

O clássico, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, é decisivo para as duas equipes. O Cruzeiro se classifica para a semifinal com vitória. O Atlético está numa situação mais difícil, mas os resultados de sábado (8) ajudaram – empate do Betim com o Villa Nova por 1 a 1 e vitória do Tombense sobre o América por 1 a 0.

Mesmo com derrota para o Cruzeiro, o Galo mantém as chances de classificação. E se vencer as duas partidas que faltam – quarta-feira (12), a equipe enfrenta o Itabirito, no Mineirão, às 19h45 -, o Atlético-MG se garante na semifinal, mesmo que seja como o melhor segundo colocado da primeira fase.

Retrospecto no Mineirão é favorável ao Cruzeiro, que não vence no estádio há quatro anos

O retrospecto de Cruzeiro e Atlético no Mineirão é favorável à Raposa. Segundo o Almanaque do Superclássico Mineiro, são 247 jogos, com 88 vitórias celestes, 79 alvinegras e 80 empates, com 288 gols do Cruzeiro e 268 do Galo – a estatística dos dois clubes é divergente.

No entanto, a Raposa não derrota o rival no Mineirão desde abril de 2021, quando ganhou por 1 a 0, gol do atacante Airton, pelo Campeonato Mineiro. Depois, foram quatro partidas, com três vitórias atleticanas e um empate, com oito gols alvinegros e três cruzeirenses.