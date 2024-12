Fluminense encaminha saída de John Kennedy para o Pachuca

John Kennedy está muito próximo de deixar o Fluminense para atuar no Pachuca. O atacante deve viajar nos próximos dias ao México, onde irá realizar exames médicos e assinar um contrato de empréstimo com opção de compra.

continua após a publicidade

➡️Fluminense recebe resposta do Tottenham por Richarlison

Autor do gol do título da Libertadores de 2023, o atacante está no radar do Pachuca desde antes da campanha do clube mexicano na Copa Intercontinental, realizada neste mês, no Catar, em que o time eliminou o Botafogo nas quartas de final e perdeu a final para o Real Madrid, ambas as partidas com o placar de 3 a 0.

Segundo informação veiculada no "Ge", o acordo de empréstimo prevê uma opção de compra com valores que giram em torno de R$ 40 milhões. Os clubes envolvidos já acertaram detalhes das negociação e resta apenas o anúncio oficial.

continua após a publicidade

John Kennedy no Fluminense

Revelado em Xerém, o atacante ficará sempre na história do Tricolor das Laranjeiras por ter feirto o gol da vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Boca Juniors, no Maracanã, em 2023, que levou a equipe ao título inédito da Copa Libertadores.

Entretanto, a história de sucesso não se repetiu neste ano. Em baixa, John Kennedy atuou em 40 partidas, marcou apenas quatro gols e deu uma assistência. Em maio, chegou a ser afastado do elenco Tricolor por atos de indisciplina.

continua após a publicidade

O atacante tem contrato até o final de 2026 com o Tricolor Carioca. Prestigiado com Fernando Diniz, John Keneddy viu sua situação piorar com a chegada de Mano Menezes, que utilizou cada vez menos o atleta, e o jogador se tornou a quarta opção para o ataque.

Atacante foi um dos destaques do título da Libertadores em 2023 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Planejamento do Fluminense

Após lutar contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Carioca busca reformular peças do elenco para a próxima temporada, que inclui a disputa do Super Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Para o ataque, o clube sonha com a contratação de Richarlison, atualmente no Tottenham. O goleador já atuou nas Laranjeiras, mas faz partes dos planos do clube inglês e não deve reforças a equipe treinada por Mano Menezes.