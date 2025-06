Travis Kelce renova esperança dos Chiefs e manda recado ousado

Durante parte da offseason, o futuro de Travis Kelce na NFL foi cercado de incertezas. O Tight End do Kansas City Chiefs protagonizou uma "novela" que os torcedores assistiram com muita aflição: a de se estava na hora do jogador encerrar a carreira e começar a contagem regressiva rumo ao Hall da Fama ou se ainda tinha gasolina no tanque para mais uma temporada da NFL.

Travis Kelce optou por continuar. E, segundo Patrick Mahomes, seu Quarterback e parceiro de longa data, ele não parece nem um pouco perto do fim da linha.

— Se essa fosse a última temporada dele, ninguém diria. Pelo jeito como ele [Travis Kelce] fala sobre futebol americano, sobre trabalho, sobre como quer ser ainda melhor do que foi no ano passado... Não parece alguém prestes a se aposentar, cansado do que faz — afirmou Patrick Mahomes a jornalistas, nesta quarta-feira, após os treinos da equipe.

A declaração de Mahomes reforça exatamente o que o próprio Travis Kelce já havia dito sobre o motivo de seguir jogando em 2025.

— O principal motivo é que eu simplesmente amo jogar futebol americano. Adoro estar em campo. Sinto que ainda posso atuar em alto nível e talvez até melhor do que na última temporada. E não achei que estive em minha melhor fase na última temporada — afirmou Kelce.

Do ponto de vista estatístico e histórico, Travis Kelce já conquistou tudo. São três títulos de Super Bowl, quatro seleções All-Pro e dez convocações para o Pro Bowl. Ele soma 1.004 recepções (terceiro maior número entre Tight Ends na história), 12.151 jardas recebidas (também terceiro) e 77 touchdowns (quinto). É, sem dúvida, um dos maiores da posição em todos os tempos.

Mas o que parece mover Kelce agora é o desejo de sair de cena da forma certa: no auge.

Em 2024, ele teve 97 recepções, 823 jardas e apenas três touchdowns. Números razoáveis para a maioria dos Tight Ends da liga. Mas pouco para os padrões de Travis Kelce. As estatísticas de jardas e touchdowns foram suas menores marcas em temporadas completas, e a tentativa dos Chiefs de conquistar o tricampeonato do Super Bowl foi frustrada por uma vitória avassaladora do Philadelphia Eagles, em Nova Orleans.

Hoje, aos 35 anos, Travis Kelce demonstra que está mais motivado do que nunca nos treinos voluntários (OTAs).

— Ele está aqui, está treinando. Sei que o corpo dele está se sentindo bem. Acho que ele está até melhor fisicamente do que no início da temporada passada. Está com fome para fazer um ano ainda melhor do que foi o último — confirmou o Quarterback dos Chiefs.

A temporada de 2025 da NFL terá início no dia 4 de setembro - uma quinta-feira - entre Eagles e Dallas Cowboys. Para o Kansas City Chiefs de Travis Kelce e companhia, a jornada rumo ao Super Bowl se inicia em São Paulo, no Brasil. Jogo que acontece dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, contra o Los Angeles Chargers. E a venda geral de ingressos se inicia no dia 12 de junho.