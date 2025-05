Fluminense x Once Caldas: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU ONC 6ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quinta-feira, 29 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Dario Herrera Assistentes Cristian Navarro e Pablo Gonzalez Var Silvio Trucco Onde assistir

O Fluminense recebe o Once Caldas nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. O jogo é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana e vale a liderança do Grupo F. A transmissão será exclusiva da Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O vencedor do confronto avança direto para as oitavas de final, enquanto o perdedor jogará os playoffs contra um dos times eliminados da Libertadores. Em caso de empate, a vaga direta fica com o time colombiano, que está em primeiro no grupo, com 12 pontos, dois a mais que o Tricolor.

➡️ Confira a tabela de classificação da Sul-Americana

Este será o segundo encontro entre as equipes. O primeiro foi na primeira rodada desta edição da Sul-Americana e terminou em vitória tricolor fora de casa. O duelo se deu antes da chegada de Renato Gaúcho e, sob o comando de Marcão, o Flu venceu com gol de Germán Cano.

continua após a publicidade

Como chega o Fluminense?

O Fluminense está embalado pela vitória de virada sobre o Vasco, pelo Brasileirão, e com três vitórias nos últimos quatro jogos disputados. Na ausência de Cano, que ainda se recupera da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o Tricolor conta com Everaldo para balançar as redes. O camisa 9 tem dois gols na Sul-Americana e cinco na temporada, além de três assistências.

Para a partida, Renato Gaúcho também segue sem contar Otávio (tendão de Aquiles), Agustin Canobbio (fratura do osso zigomático do rosto) e Facundo Bernal (lesão muscular na coxa). Os uruguaios, no entanto, progrediram na recuperação e o volante já está em transição para os trabalhos com o grupo.

continua após a publicidade

Poupados no clássico, a tendência é que o treinador tenha Samuel Xavier e Keno à disposição. O lateral direito não jogou pois sentiu dores na coxa na partida anterior, contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Já o atacante, está passando por um controle de carga e não foi relacionado. A última partida de Keno foi justamente pela Sul-Americana, quando marcou um dos gols da vitória sobre o Unión Española.

Último jogo no Maracanã antes do Mundial

Faltando cerca de duas semanas para a estreia no Mundial de Clubes, este jogo será a despedida do Fluminense do Maracanã antes da competição. A partida seguinte, pelo Brasileirão, será no domingo (1), contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. Segundo o "ge", mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

➡️ Veja informações sobre a compra de ingressos para Fluminense x Once Caldas

Torcida do Fluminense no Maracanã na final do Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Como chega o Once Caldas?

A equipe colombiana tem a vantagem do resultado, podendo empatar para avançar direto às oitavas de final. Os comandados do treinador Dario Herrera vem de uma vitória pelo campeonato nacional, mas que também trouxe preocupações à comissão técnica, já que o zagueiro Jerson Malagón e o atacante Mateo Zuleta saíram lesionados.

Para superar a invencibilidade do Fluminense no Maracanã, contam com Dayro Moreno, artilheiro do time na Sul-Americana com quatro gols e terceiro no ranking geral da competição. Caso avance para as oitavas, será a primeira vez desde 2011 que chega tão longe em um torneio da Conmebol. Na ocasião, chegou às quartas da Libertadores e foi eliminado pelo Santos, que depois sagrou-se campeão.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Once Caldas

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ONCE CALDAS

6ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 29 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Gonzalez (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).

⚽Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Everaldo.

ONCE CALDAS (Técnico: Hernan Dario Herrera Ramirez)

James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett e Juan Pablo Patiño; Mateo García, Iván Rojas e Alejandro García; Michael Barrios, Mateo Zuleta (Zapata) e Dayro Moreno