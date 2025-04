Ex-jogadora de vôlei alfineta Praia Clube após eliminação da Superliga

Eliminado da Superliga feminina pelo Sesi-Bauru na terça-feira (22), o Praia Clube recebeu uma alfinetada inesperada: a ex-jogadora Sheilla Castro publicou uma foto nas redes sociais ironizando a situação atual da equipe, que terminou em primeiro lugar na fase de grupos e ficou fora de uma final pela primeira vez em seis temporadas.

“Gente, o Bauru é realmente o primeiro finalista? Confere? O primeiro colocado da Superliga está fora? Beijinhos! Fui!”, publicou a bicampeã olímpica com a Seleção Brasileira e vencedora da Superliga com o Minas, rival do Praia, em 2000/2001.

Sheilla Castro publica foto e alfineta o Praia Clube após a eliminação na Superliga (Foto: Reprodução/ Instagram)

O segundo finalista será definido nesta sexta-feira (25) entre Minas e Osasco. A equipe mineira venceu o primeiro confronto da série por 3 a 0, mas sofreu no jogo de volta e acabou sendo derrotada por 3 a 2.

Sheilla ainda pediu a opinião de seus seguidores e colocou uma enquete para saber se a final será entre equipes paulistas ou se o representante de Minas avançará para a final.

Como foi o jogo entre Sesi-Bauru e Praia Clube

A primeira vantagem do jogo veio com o Bauru, que abriu 9/5 e a maior pontuadora do set foi a Bruna Moraes com sete pontos, e a maior diferença no placar foi de seis pontos (21/15) para o Bauru.

O Praia Clube começou o segundo set com tudo e abriu 4/1 logo no início, após muitas trocas de liderança ao longo da segunda etapa, o Bauru controlou a vantagem e não deu chances para o Praia reagir no placar, fechando o set em 25/17.

O terceiro set foi se desenrolando a favor do Praia, que administrou uma vantagem de dois pontos. Mas o ímpeto e a vontade de fechar o jogo falou mais alto e o Bauru buscou o placar e virou a partida (29/27).