No retorno de Neymar, Santos goleia Velo Clube e garante vaga nas quartas do Paulistão

O Santos não tomou conhecimento do Velo Clube neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em noite marcada pela estreia de Neymar na temporada, o Alvinegro Praiano atropelou o adversário por 6 a 0, com gols de Gabriel Barbosa (duas vezes), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Rollheiser.

Neymar entrou no segundo tempo e foi ovacionado pela torcida em seu primeiro jogo no ano. O camisa 10 desfalcou a equipe nas últimas dez partidas enquanto se recuperava de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim do ano passado.

Antes de a bola rolar, integrantes da principal torcida organizada do clube protestaram contra o presidente Marcelo Teixeira e o diretor executivo Alexandre Mattos. As críticas foram direcionadas à venda de jogadores da base, às contratações que não corresponderam às expectativas e ao momento irregular da equipe, que precisou lutar até a última rodada para assegurar vaga no mata-mata do estadual e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

Neymar começa a partida no banco de reservas do Santos. (Foto: Rodrigo Jesus/Agência F8/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

O Velo Clube assustou logo no primeiro minuto e obrigou Gabriel Brazão a fazer grande defesa após chute rasteiro de Betão, de dentro da área. A resposta do Santos veio rapidamente. Aos 6 minutos, Gabriel Barbosa, de volta ao time após se recuperar de uma tendinite, abriu o placar. A jogada começou com Barreal, que cobrou escanteio na segunda trave. O camisa 9 apareceu livre e só empurrou para o fundo das redes.

Embalado, Gabigol ainda tentou articular pelo lado esquerdo com Moisés, que encontrou Barreal. O argentino finalizou por cima do gol defendido por Marcelo Carné.

Aos 17 minutos, o Peixe ampliou com o estreante Moisés, que disputava seu primeiro jogo no Paulistão. Após lançamento preciso de Gabriel Barbosa, o atacante subiu bem e cabeceou no ângulo direito, sem chances para o goleiro.

Cinco minutos depois, Thaciano fez o terceiro ao se antecipar à marcação após cruzamento na medida de Gabriel Bontempo. A construção da jogada, mais uma vez, passou pelos pés de Gabriel Barbosa e Barreal, protagonistas da etapa inicial.

Antes do intervalo, Willian Arão ainda tentou marcar de cabeça após cobrança de falta de Gabriel Bontempo, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A equipe santista deixou o gramado sob aplausos. Na volta para o segundo tempo, a expectativa tomou conta da Vila Belmiro: Neymar já vestia o uniforme branco do Peixe, com a braçadeira de capitão, e entrou na vaga de Barreal. Miguelito também ganhou minutos ao substituir Thaciano.

O camisa 10 quase deixou o dele nos primeiros instantes e passou a comandar as principais ações ofensivas, seja em arrancadas individuais, seja servindo companheiros como Gabriel Barbosa. Aos 7 minutos, após contra-ataque puxado por Miguelito, Neymar finalizou de perna esquerda, mas mandou para fora.

Aos 11, Luiz Otávio foi expulso após acertar uma solada em Gabriel Bontempo, deixando o time do interior com um a menos. Pouco depois, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada de Gabriel Menino na vaga de Willian Arão, que retornava após 20 dias afastado por conta de uma cirurgia para retirada de cálculo renal e dores na panturrilha.

Com ampla superioridade numérica e técnica, o Santos transformou a vitória em goleada histórica. Aos 23 minutos, Gabriel Menino acertou um golaço de fora da área após sobra de uma interceptação defensiva, mandando a bola no ângulo e arrancando aplausos até dos mais exigentes.

O Peixe ainda administrou a vantagem com tranquilidade, mas teve chances para ampliar ainda mais. Neymar desperdiçou oportunidade clara ao aparecer livre na área e isolar a finalização. Gabriel Barbosa também mandou por cima após boa troca de passes entre Miguelito e Rony, que entrou na vaga de Moisés.

Ainda houve tempo para transformar a vitória em goleada histórica. Primeiro, Gabriel Barbosa aproveitou sobra dentro da área e finalizou com força para o fundo das redes, anotando seu segundo gol na partida. Na sequência, Rollheiser, que entrou justamente na vaga do camisa 9, também deixou o dele ao receber passe de Rony e bater colocado, no canto esquerdo de Marcelo Carné, fechando o placar em grande estilo.

Com o apito final, o Santos confirmou a classificação e agora terá pela frente o Novorizontino, líder da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será disputada no interior de São Paulo, com mando do adversário, e os detalhes de data e horário ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

Depois de uma noite de protestos antes da bola rolar e de pressão acumulada nas últimas semanas, o Santos respondeu dentro de campo com autoridade, intensidade e futebol envolvente. Embalado pela goleada e pelo retorno de seu principal astro, o Peixe vira a chave para o mata-mata com moral elevada e com a sensação de que pode, enfim, transformar a turbulência em combustível para sonhar alto no estadual.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão (Gabriel Menino), Gabriel Bontempo e Moisés (Rony), Barreal (Neymar), Thaciano (Miguelito) e Gabriel Barbosa (Rollheiser).

VELO CLUBE (Técnico: Pintado) Marcelo Carné; Thomaz, Mancha, Betão e Marcelo (Daniel Amorim); Caique (Zé Mario), Luiz Otavio, Rodrigo Oliveira (Adriano) e Jhoninha (Islan); Rodrigo Alves e Norton (Karl)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 6 X 0 VELO CLUBE - 8ª rodada do Campeonato Paulista

📲Sábado, dia 15 de janeiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 20h30 (De Brasília)

🗣️Arbitragem: Raphael Claus

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

📟 VAR: Jose Claudio Rocha Filho

🟨Cartões amarelos: Rodrigo Oliveira e Islan (Velo Clube)

🟥Cartão vermelho: Luiz Otavio (Velo Clube)

🥅 Gols: Gabriel Barbosa (6'/1ºT) e (36'/2ºT), Moisés (18'/1ºT), Thaciano (22'/1ºT), Gabriel Menino (23'/2ºT) e Rollheiser (38'/2ºT) - Santos

👭Público: 13.422

💰Renda: R$1.055.230,36

